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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذي بني سويف يوافق على طلبات لمواطنين لإجراء تعديلات وإلغاء وترحيل شوارع

ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة بني سويف

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف عدداً من  الموضوعات وطلبات من المواطنين، يلتمسون فيها الموافقة على إجراء بعض التعديلات على مقترح خدمات ، وترحيل وإلغاء شوارع بالمخططات التفصيلية في بعض القرى، والتي كان قد تم عرضها على الجهة المعنية بالإدارة العامة للتخطيط العمراني بديوان عام المحافظة 
جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة،والذي بدأ بالسلام الوطني بحضور:الدكتور عاصم سلامة  نائب المحافظ،السيد بلال حبش نائب المحافظ،اللواء حازم عزت السكرتير العام"أمين المجلس"،اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد ،العميد أركان حرب محمد سمير المستشار العسكري للمحافظة ،الأستاذة لمياءالعربي "مقررة المجلس التنفيذي" مدير المجالس واللجان ، المهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني ،ورؤساء الوحدات  المحلية ووكلاء وزارات ومديري عموم المديريات والمصالح الحكومية

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حيث وافق المجلس على طلب مقدم من مواطنين لإدارة التخطيط العمراني"متضمناً" الالتماس بإضافة شارع بعرض 6 متر بطول قطعة أرض ملكهما ، والكائنة بقرية دموشيا مركز بني سويف ، والموافقة على طلب مقدم من أحد المواطنين ببني هارون يلتمس إلغاء شارع يقسم قطعة الأرض التي يملكها ورغبته في بناء كامل المساحة "قطعة واحدة" دون تقسيم ، فضلاً عن الموافقة على طلب مواطن باعتماد شارع موجود على الطبيعة بعرض 6متر تطل عليه قطعة الأرض التي يمتلكها بقرية اهناسيا الخضراء ، بجانب الموافقة على الطلب الخاص بإلغاء شارع بعرض 6 متر بالمخطط التفصيلي المُعتمد لمدينة ناصر ، والذي تقدم به أحد أهالي قرية بني زايد مركز ناصر

كما وافق المجلس على طلب تقدم به أحد المواطنين يلتمس فيه ترحيل شارع بالمخطط التفصيلي لقرية أبو صير الملق الواسطى ،وعمل امتداد للشارع بمقدار 10 متر ليصل للشارع المراد ترحيله ، وكذا الموافقة على ترحيل شارع معتمد بعرض 6 متربالمخطط التفصيلي إلى الجهة الشرقية ناحية منشأة الأمراء التابعة لمجلس قروي العواونة  مركز اهناسيا ، والموافقة على طلب لمواطنين برفع مقترح وحدة صحية على مساحة 700متراً من خريطة المخطط التفصيلي المعتمد لقرية منيل موسى مركز ببا  وتحويلها لسكنى نظراً لتخصيص قطعة أرض بديلة عن طريق التبرع

كما تمت الموافقة على الطلب المقدم من أحد المواطنين بقرية الحمام مركز ناصر، يلتمس فيه إلغاء شارع معتمد بعرض 4 متر وترحيل شارع بعرض 6 متر مسافة 10متر يمربقطعة أرض ملك بالمخطط التفصيلي المعتمد للقرية حفاظا على الملكية ، وكذا الموافقة على طلب تقدم به مواطن لإلغاء جزء من شارع معتمد بعرض 4 متر يمر بقطعة أرض "ملكه" بطول 16 متر بمخطط قرية دنديل مركز ناصر ، فيما تمت الموافقة على تعديل قيد الارتفاع للمخطط الإستراتيجي العام لقرية إبشنا ليكون 18 متر بدلا من 12 متراً ، وذلك في ضوء موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة

 

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