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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الوادي الجديد تشهد فعاليات تخرج الدفعة الثانية من برنامج "المرأة تقود"

صدى البلد

شهدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم /الأربعاء/، الفعالية التي أقامتها المحافظة بمناسبة انتهاء تدريب الدفعة الثانية من برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" الذي تنفذه الأكاديمية الوطنية للتدريب ضمن برامج (مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة).

وأعربت نائب المحافظ عن فخرها واعتزازها بهذه التجربة الثرية لسيدات المحافظة، وبتواجد الأكاديمية الوطنية للتدريب للمرة الثانية على أرض المحافظة، مثمنةً دورها البارز في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية وعناصر الجهاز الإداري بالدولة كصرح تدريبي رائد محليًا وإقليميًا، مُشيرةً إلى أنه لأول مرة تحظى المرأة بهذا القدر من التمكين في عهد رئيس الجمهورية، الذي وضع المرأة المصرية على رأس أجندة الأولويات.

وهنأت نائب المحافظ، المتدربات بالبرنامج - الذي استمر 23 يومًا تدريبيًا - وشاركت فيه 122 سيدة من مختلف الفئات والمراحل العمرية، كما أعربت عن تقديرها لكافة المنسقين والمدربين القائمين على تنفيذ البرنامج خلال الفترة الماضية. 

كما وعدت بتنظيم لقاء يجمع خريجي الدفعتين (الأولى والثانية) من البرنامج، لمناقشة خطط التطوير وتبادل الرؤى المختلفة وتبني الأفكار القابلة للتطبيق، مشيرةً أن العالم في تطور مستمر والمستقبل لمن يعمل على تطوير ذاته وقدراته.

وتم تكريم عدد من العاملين بديوان عام المحافظة للجهود المبذولة وحسن التعاون خلال فترة عقد الدورة والخروج بهذه الصورة المشرفة. 

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