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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وثيقة تاريخية |الرقب: رفض الاحتلال الرد على اتهامات مرافعة مصر دليل إدانته

أيمن الرقب
أيمن الرقب

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن قضية جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية بشأن فلسطين ملف اخر غير جلسة اليوم الخاصة بمرافعة مصر في محكمة العدل الدولية بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، والمرافعة اليوم أخذت اهتماما كبيرًا، كونها جاءت في سياق الوضع في قطاع غزة.

وأوضح الرقب، خلال لقاء ببرنامج  "الحياة اليوم"، مع الإعلامي "محمد شردي"، على"قناة الحياة"، أن كلمة مصر أمام محكمة العدل اليوم تعد وثيقة تاريخية، و أن الأمر لا يتعلق بمرافعة فقط ولكن ذكر تواريخ ومستندات وأرقام واستحضار أكثر من 79 عاما من معاناة نتيجة الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس،  إلى أن ما يحدث له دلالات مهمة للتأثير على الرأي العام العالمي وهيئة المحكمة، وأن محكمة العدل الدولية تمثل حتى الآن العدل العالمي.

وتابع أن الاحتلال الاسرائيلي رفض أن يأتي ليرد وتهرب، ويعلم أن كل المرافعات ستكون ضده، مشيرًا إلى أن الاهتمام انصب على كلمة مصر لأنها دولة بينها وبين الاحتلال اتفاق سلام.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس،  أن مرافعة مصر أخذت زخما لأنها أكبر دولة في المنطقة وعنوان للاعتدال وتقدم تشخيص وحل.

أيمن الرقب الاحتلال مصر جنوب افريقيا محكمة العدل الدولية فلسطين غزة

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