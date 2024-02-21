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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

مباراة ميدياما احتمال تتأجل | حادث لبعثة الأهلي في غانا

صدى البلد

أعلن الإعلامي أحمد شوبير تعرض بعثة النادى الأهلى لحادث تصادم من ناقلة الطائرات بطائرة الأهلى، وعدم قدرتها على نقل البعثة إلى كوماسى.

وقال أحمد شوبير خلال تقديمه برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "بعثة الأهلي في مطار أكرا تبحث عن مكان للمبيت به بعد تعرض الطائرة الخاصة لاصطدام من المعدة التي تنقل الطائرة، وتحتاج لإصلاحات وعدم قدرتها على نقل البعثة إلى كوماسي، المدينة التي تستضيف المباراة، وليس هناك طيران داخلي".

وأضاف شوبير: "الأهلي يسعى حاليا لتأجيل المباراة لمدة 24 ساعة، لعدم قدرة البعثة للوصول لكوماسى لعدم وجود طيران داخلى، وهناك تفكير حاليا بإرسال طائرة من القاهرة إلى أكرا لنقل البعثة".

وتابع شوبير: "كل البعثة بصحة جيدة ولا يوجد أى أزمات فى البعثة سوى أنهم متواجدين فى المطار حتى الآن، وكل المسئولين هناك من سفارة تبحث عن مكان لتسكين البعثة للمبيت اليوم".

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