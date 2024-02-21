الشحات وإمام عاشور وكهربا أبرز ضيوف رامز جلال في رمضان (غير رسمي)

بعد ساعات من تشويق الصفحة الرسمية لقناة MBC مصر، للجمهور، بشأن مفاجأة ستطرح اليوم الساعة 7 مساء، تداول عدد من رواد السوشيال ميديا، أبرز نجوم الرياضة المشاركين في مقلب رامز ومن بينهم: “مصطفى شوبير، وكهربا، وحسين الشحات، ومحمد عبد المنعم، وأكرم توفيق، وإمام عاشور”.

وينتظر الجميع برنامج مقالب الفنان رامز جلال، الذي يحرص كل عام على تقديم مقلب مختلف عن العام الذي يسبقه، ويتشوق المشاهدين كل عام؛ لمعرفة نوعية المقلب ومضمونه.

ومع اقتراب شهر رمضان المبارك 2024، تصدر اسم الفنان رامز جلال، تريند وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك عقب انتشار أنباء عن مضمون مقلَبِهِ لهذا العام، مع تداول بعض أسماء الشخصيات المشهورة، والتي من المقرر أن يستضيفها الفنان رامز جلال، في برنامجه الشهير للمقالب.