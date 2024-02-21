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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

برومو برنامج رامز جلال.. MBC تكشف مفاجأة غير متوقعة

رامز جلال
رامز جلال

شوقت الصفحة الرسمية لقناة MBC مصر، الجمهور، بشأن مفاجأة ستطرح اليوم الساعة 7 مساء.

ونشرت الصفحة، صورة، مكتوب عليها "رمضان بيجمعنا"، وتوقع الجمهور أنه البرومو الرسمي لبرنامج رامز جلال.

وينتظر الجميع برنامج مقالب الفنان رامز جلال، الذي يحرص كل عام على تقديم مقلب مختلف عن العام الذي يسبقه، ويتشوق المشاهدين كل عام؛ لمعرفة نوعية المقلب ومضمونه.

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ومع اقتراب شهر رمضان المبارك 2024، تصدر اسم الفنان رامز جلال، تريند وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك عقب انتشار أنباء عن مضمون مقلَبِهِ لهذا العام، مع تداول بعض أسماء الشخصيات المشهورة، والتي من المقرر أن يستضيفها الفنان رامز جلال، في برنامجه الشهير للمقالب.

برنامج المقالب للفنان رامز جلال

ويأتي برنامج المقالب للفنان رامز جلال لهذا العام في رمضان 2024، تحت اسم "رامز قفل اللعبة"، وبحسب المصادر، تأتي فكرة البرنامج حول استضافة العديد من نجوم الفن والرياضة وصناع المحتوى، في مدينة ألعاب كبرى، تتضمن “أكوا بارك” وكذلك “بيت رعب” والذي يقوم فيهم رامز جلال بمقلبه الجديد.

وبالرغم عدم الإعلان الرسمي عن ضحايا البرنامج لهذا العام، يستمر البحث والترقب لمعرفة من هم ضيوف برنامج رامز جلال لهذا العام.

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