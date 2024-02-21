خالد منتصر: صراع العلم والدين عند مصطفى محمود كان مفتعلا

قال الدكتور خالد منتصر، الكاتب والمفكر، إن أهم قامتين في وقت من الأوقات في مصر كانا الشيخ الشعراوي وبرنامج خواطري، وبرنامج العلم والإيمان لمصطفى محمود.



وأضاف منتصر خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "كنت اقرأ لمصطفى محمود القديم بعشق، ولو كان أكمل في القصة القصيرة كان ممكن أن يكون في قامة يوسف إدريس".



وتابع: "مصطفى محمود كان يقدم مادة جملية جدًا لكن ما الداعي لخلق صراع وهمي في النهاية بين العلم والدين" مشيرًا إلى أن هذا الصراع كان مفتعلًا.



واستكمل: "هذا الصراع ممكن أن يبعدك عن الإيمان ولا يقربك منه، لأنه على سبيل المثال قال لا يمكن لشيء أن يتغلب على عقل الإنسان، وعندما جاء الكمبيوتر تغلب على بطل الشطرنج هنا أنت أعطيت الشاب الذي بنيت له القاعدة على هذا التعارض والصراع غير الموجود في الأساس سيصدم وسيبعد عن الدين".

الشاهد



ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.