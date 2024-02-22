وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأمريكي التطورات في غزة

التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس الأربعاء، بوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، في البرازيل.

وقالت وزارة الخارجية السعودية: "جرى خلال اللقاء مناقشة التطورات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة بشأنها".

وخلال اجتماع لوزراء خارجية مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو، أكد بن فرحان أن الكارثة في غزة تشكل "تهديدات ملحة للسلام والازدهار الإقليميين، وكذلك الاستقرار الاقتصادي العالمي".

وشدد وزير الخارجية على "أهمية إدانة الفظائع المرتكبة في قطاع غزة"، مطالباً دول مجموعة العشرين "بالضغط من أجل اتخاذ إجراءاتٍ مجدية لإنهاء الحرب في قطاع غزة، ودعم مسار موثوق ولا رجعة فيه نحو حل الدولتين"