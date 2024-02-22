المالية: جهاز إدارة الأموال المستردة يقضي على تعدد جهات الولاية

قال محمد سليمان قورة رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية إنه تم إنشاء جهاز إدارة الأموال المستردة للقضاء على تعدد جهات الولاية المملوكة للدولة، منعا لحدوث تداخل أو اختلاف في طريقة إدارة تلك الجهات.



وأضاف محمد سليمان قورة، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “كل يوم” المذاع على قناة “أون”، أننا رأينا أنه من الأفضل أن نجمع الجهات تحت مظلة واحدة يحكمها إطار قانونيا واحد، لحوكمة الإجراءات وتوحيد طريقة الإجراءات.



واسترسل: عليه تم إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والذى سيكون نواته الرئيسية الأموال التي تشتغل عليها هذه الكيانات.



وأوضح أن الأموال التي ستدخل في ولاية الجهاز الجديد، هي الأموال التي انتقلت ملكيتها للخزانة العامة للدولة.

