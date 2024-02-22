لسه بيسألوني .. طرح أحدث أغاني وليد توفيق الليلة

يستعد الفنان وليد توفيق، لطرح أحدث أغانيه التي تحمل اسم لسة بيسألوني، مساء اليوم الخميس 22 فبراير، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع الفيديوهات يوتيوب.

أحدث أغاني وليد توفيق

وكانت أحدث أغاني الفنان وليد توفيق، هي أغنية تحمل اسم مملكتي، تم طرحها في شهر ديسمبر 2023، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية مملكتي لـ وليد توفيق، من كلمات عاصم حسين، ألحان وليد توفيق، توزيع موسيقي باسم منير.

في أول يوليو الماضي، طرح المطرب وليد توفيق أحدث أغانيه والتى تحمل أسم أصحاب السعادة وذلك من خلال صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية من كلمات أحمد المالكى ومن ألحان محمد يحيى وتوزيع محمد عباس وقام وليد توفيق بتسجيل هذه الأغنية أثناء تواجده فى مصر الشهر الماضي وصورها فى العديد من الأماكن السياحية فى مصر ومن إخراج سارى منير.

في شهر مارس الماضي، طرح الفنان اللبناني وليد توفيق، أغنية أيلول، الجديدة له، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وباقي المنصات الإلكترونية الموسيقية. وفي شهر يوليو 2022، طرح الفنان وليد توفيق أغنيته الجديدة "يا عسل" وذلك عبر قناته على موقع التواصل الاجتماعى يوتيوب.

أغنية "يا عسل" غناء وليد توفيق وكلمات عليم وألحان بينو وتوزيع خالد مشى.

أغاني وليد توفيق

كما طرح المطرب وليد توفيق أغنية جديدة بعنوان “شايفك العالم بحاله” وذلك عبر قناته على موقع اليوتيوب.

وأغنية “شايفك العالم بحاله” التى يغنيها وليد توفيق من ألحانه وتوزيع باسم منير وميكس أحمد جودة وتقول مطلع الأغنية: شايفك العالم بحالة شايفك الحلم وخياله شايفك الليل والسهر شايفك قمر أحلى قمر.