عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أعراض عليك البحث عنها للتأكد من أن نزيف الأنف ليس خطيرًا

نزيف الأنف
نزيف الأنف

في معظم الحالات، نزيف الأنف في فصل الشتاء ليس خطيرًا ويمكن التعامل معه في المنزل، ومع ذلك، هناك بعض الأعراض التي قد تشير إلى وجود مشكلة أكثر خطورة وتستدعي الاهتمام الطبي الفوري، إذا كانت تظهر أي من الأعراض التالية، فقد ترغب في البحث عن الرعاية الطبية، بحسب ما نشره موقع “هيلثي”.

برلماني: الدولة نجحت في وقف نزيف خسائر الطرق والبنية التحتية خلال 7 سنوات

حسام باولو: أتمنى العودة للدوري الممتاز.. ولم أحصل على فرصتي في الزمالك

أعراض عليك البحث عنها للتأكد من أن نزيف الأنف ليس خطيرًا

نزيف الأنف الشديد والمستمر: إذا استمر النزيف لفترة طويلة ولم يتوقف بعد 20-30 دقيقة من التدابير الأولية للتوقف عن النزيف، فقد يكون هذا مؤشرًا على حالة خطيرة.

فقدان الوعي أو الدوار: إذا شعرت بالدوار أو فقدت الوعي أثناء نزيف الأنف، فهذا يعتبر حالة طارئة ويجب الحصول على الرعاية الطبية فورًا.

صعوبة في التنفس: إذا واجهت صعوبة في التنفس أثناء نزيف الأنف، فقد يكون هناك تجمع للدم في الحلق أو الأنف قد يعرقل التنفس، وهذا يتطلب تقييم طبي فوري.

تكرر النزف: إذا كنت تعاني من نزيف الأنف المتكرر والمتكرر في فترة قصيرة، فقد يكون هناك مشكلة صحية أكثر خطورة تستدعي التقييم الطبي.

تاريخ نزف الأنف المرتبط بمشاكل صحية أخرى: إذا كان لديك تاريخ سابق لمشاكل صحية مثل ارتفاع ضغط الدم، أمراض الدم، أو استخدام الأدوية المخففة للدم، فقد تكون هناك حاجة للتحقق من الحالة الصحية العامة.

إذا كنت تشعر بالقلق بشأن نزيف الأنف الخاص بك أو كنت غير متأكد من خطورته، فمن الأفضل استشارة الطبيب لتقييم حالتك بشكل فردي وتوجيهك بشأن الخطوات التالية.

نزيف نزيف الانف الأنف صعوبة في التنفس فقدان الوعي أو الدوار نزيف الأنف الشديد والمستمر امراض الدم ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه في يوم|تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

انت بره حساباتي حتى لو سبت فرح أختك ..تفاصيل مشادة مارسيل كولر وكهربا

«نزل 12 ألف جنيه»|تراجع غير مسبوق لأسعار الحديد وهذا ثمن الطن الآن

«تصريح رسمي من الحكومة»|مفاجأة بشأن موعد تطبيق قانون التصالح والمتر يبدأ بـ50 جنيها

حسام حسن مش السبب.. عصام الحضري يفجر مفاجأة عن أزمة الكرة المصرية

بدون إصابات|ما سبب حادث طائرة الأهلي في غانا؟.. ومطالب بتأجيل المباراة.. تفاصيل

ابنته تعاني من مرض مزمن.. شوبير يكشف تفاصيل مؤثرة بشأن نجم الأهلي

بسيجار ونضاره سودا.. 90 دقيقة سلم فيها محمد رمضان نفسه وخضع للمحاكمة

موضوعات متعلقة

في 30 ثانية فقط.. هذا العمل تحصد به أجر قيام أول ليلة من رجب

أول ليلة من رجب 2024 بدأت الآن.. ردد دعاءها المستجاب.. واغتنمها بـ8 أعمال

موعد شهر رجب 2024 .. وأفضل الأدعية المأثورة والأعمال الصالحة الأكثر أجرا

دعاء الليلة الأولى في شهر رجب.. الإفتاء: أبواب السماء تفتح لك بعد 9 ساعات

خمس ليال لا ترد فيهن دعوة.. إحداها اقتربت فاغتنمها بهذه الأدعية

«تحديات استثنائية» و«بناء الدولة» أبرز اهتمامات كبار كتاب صحف القاهرة

حصاد الأزهر 2023.. دعم راسخ وعقيدة ثابتة وعزم لا يتزعزع تجاه القضية الفلسطينية

تطورات كورونا| نصائح مهمة لسلامة الطلاب خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024.. وخبراء يكشفون دور النظام الغذائي الصحي للوقاية من متحور JN.1

ترشيحاتنا

شقق وفلل وفلوس بالجملة.. محاكمة مسئولين في وزارة الري

إعلام إسرائيلي: منفذو عملية إطلاق النار في معاليه أدوميم بينهم شقيقان

الاحتلال يحتجز النساء في أقفاص.. الأمم المتحدة: الفلسطينيات يتعرضن للاغت.صاب والتحر.ش 

شروط رخصة «الحانوتي».. المشدد وغرامة 50 ألف جنيه للمخالفين|مشروع قانون المقابر

ننشر أسماء المتوفيين والمصابين بحادث انقلاب ميكروباصين بترعة في الدقهلية

ليس خيالا .. انتشار مرض الزومبي في أمريكا| هذه أعراض الوباء الجديد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل حادث الطائرة السبب؟ تجهيز الجوكر لمواجهة ميدياما الغاني.. واستبعاد 6 لاعبين

نشرة المرأة والصحة| سر غير متوقع يكشف الفرق بين الزبدة المغشوشة والبلدي...مي عز الدين تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

بدون إصابات|ما سبب حادث طائرة الأهلي في غانا؟.. ومطالب بتأجيل المباراة.. تفاصيل

سر غير متوقع يكشف الفرق بين الزبدة المغشوشة والبلدي

فيديو

بلوجر مصرية شهيرة تشارك متابعيها لقطات لمنزلها بعد تعرضه للحريق

هيثم نبيل يكشف لـ صدى البلد كواليس فيلم عيسى

ميزانية ضخمة.. المنتج إبراهيم إسحاق يكشف كواليس فيلم عيسى

تحية كاريوكا بدأت الرقص بفرقة بديعة مصابني ورحلت بأعلى درجات الإيمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ