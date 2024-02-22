في معظم الحالات، نزيف الأنف في فصل الشتاء ليس خطيرًا ويمكن التعامل معه في المنزل، ومع ذلك، هناك بعض الأعراض التي قد تشير إلى وجود مشكلة أكثر خطورة وتستدعي الاهتمام الطبي الفوري، إذا كانت تظهر أي من الأعراض التالية، فقد ترغب في البحث عن الرعاية الطبية، بحسب ما نشره موقع “هيلثي”.

أعراض عليك البحث عنها للتأكد من أن نزيف الأنف ليس خطيرًا

نزيف الأنف الشديد والمستمر: إذا استمر النزيف لفترة طويلة ولم يتوقف بعد 20-30 دقيقة من التدابير الأولية للتوقف عن النزيف، فقد يكون هذا مؤشرًا على حالة خطيرة.

فقدان الوعي أو الدوار: إذا شعرت بالدوار أو فقدت الوعي أثناء نزيف الأنف، فهذا يعتبر حالة طارئة ويجب الحصول على الرعاية الطبية فورًا.

صعوبة في التنفس: إذا واجهت صعوبة في التنفس أثناء نزيف الأنف، فقد يكون هناك تجمع للدم في الحلق أو الأنف قد يعرقل التنفس، وهذا يتطلب تقييم طبي فوري.

تكرر النزف: إذا كنت تعاني من نزيف الأنف المتكرر والمتكرر في فترة قصيرة، فقد يكون هناك مشكلة صحية أكثر خطورة تستدعي التقييم الطبي.

تاريخ نزف الأنف المرتبط بمشاكل صحية أخرى: إذا كان لديك تاريخ سابق لمشاكل صحية مثل ارتفاع ضغط الدم، أمراض الدم، أو استخدام الأدوية المخففة للدم، فقد تكون هناك حاجة للتحقق من الحالة الصحية العامة.

إذا كنت تشعر بالقلق بشأن نزيف الأنف الخاص بك أو كنت غير متأكد من خطورته، فمن الأفضل استشارة الطبيب لتقييم حالتك بشكل فردي وتوجيهك بشأن الخطوات التالية.