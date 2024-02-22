من بيت لحم.. الشاباك يعلن عن منفذي إطلاق النار في معالية أدوميم

أعلن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الداخلي "الشاباك"، عن منفذي عملية إطلاق النار في مستوطنة معالية أدوميم في القدس صباح اليوم الخميس.

وقال الشاباك في بيان له، إن منفذا عملية القدس هما الشقيقان محمد زواهرة وكاظم زواهرة (26 و31 عاما) من سكان منطقة بيت لحم، بينما منفذ ثالث يبلغ من العمر 31 عاما من منطقة بيت لحم أيضا.

وعلى جانب آخر، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق الطرق المؤدية إلى مستوطنة معاليه أدوميم لإجراء عمليات تمشيط.

كما ذهب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرق إيتمار بن جفير لتفقد موقع الهجوم الذي أسفر عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 8 آخرين قرب مستوطنة معاليه أدوميم شرقي القدس.

وأعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، عن وقوع عملية إطلاق نار شرقي القدس في مستوطنة معالية أدوميم نفذت بأسلحة أوتوماتيكية، من قبل 3 مسلحين، وتم تحييد اثنين والقبض على الثالث.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، نقلا عن قائد لواء شاي في شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أن منفذي عملية إطلاق النار في مستوطنة معالية أدوميم شرق القدس، وصلوا بسيارتين مختلفتين وكانوا مسلحين ببنادق أم 16 وكارلو وقنابل يدوية ومخازن رصاص.