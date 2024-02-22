زعيم المعارضة الإسرائيلية يعلق على عملية إطلاق النار في مستوطنة معالية أدوميم

علق يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، على عملية إطلاق النار في مستوطنة معالية أدوميم شرق القدس، والتي أصيب فيها 8 إسرائيليين وقتل جندي إسرائيلي.

وقال لابيد، عبر حسابه على منصة “إكس”: "في صباح يوم صعب من الهجوم القاتل الذي وقع في معاليه أدوميم، تم إطلاق النار على إسرائيليين أبرياء وجرحهم مرة أخرى".

وأضاف زعيم العارضة الإسرائيلية: "أبعث بتعازي الحارة إلى عائلة القتيل التي فقدت أعز ما لديها".

وأشار لابيد إلى أن قوات الأمن وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية قاموا بتحييد مطلقي النار، ومنعوا وقوع كارثة أكبر، من العودة إلى ديارهم.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، نقلا عن قائد لواء شاي في شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بأن منفذي عملية إطلاق النار في مستوطنة معالية أدوميم شرق القدس، وصلوا بسيارتين مختلفتين وكانوا مسلحين ببنادق أم 16 وكارلو وقنابل يدوية ومخازن رصاص.

ووفقا لصحيفة “يديعوت أحرونوت” العربية، فقد تم العثور على قنبلة غاز كانت بحوزة أحد منفذي هجوم معاليه أدوميم.

وقال قائد لواء الضفة الغربية في شرطة الاحتلال الإسرائيلي، إن عملية معالية أدوميم ليست عملية منفردة بل عملية نفذتها مجموعة.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية أيضا، إلى أن منفذي عملية إطلاق النار في معالية أدوميم شرقي القدس هم فلسطينيون من بيت لحم.