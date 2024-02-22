3 مسلحين يطلقون النار في مستوطنة معالية أدوميم بالقدس.. وإصابة 8 إسرائيليين

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن وقوع عملية إطلاق نار شرقي القدس في مستوطنة معالية أدوميم نفذت بأسلحة أوتوماتيكية، من قبل 3 مسلحين، وتم تحييد اثنين والقبض على الثالث.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن قائد شرطة الاحتلال الإسرائيلي في طريقه إلى مكان إطلاق النار شرق القدس المحتلَة.

وأضاف الإعلام الإسرائيلي، أنه تم القبض على اثنين كانا برفقة منفذي عملية إطلاق النار قرب معاليه أدوميم شرقي القدس.

وأشار إلى أنه تمت إصابة 6 إسرائيليين 3 منهم حالتهم خطرة بإطلاق نار قرب مستوطنة معاليه أدوميم شرقي القدس.

كما زعمت وسائل إعلام إسرائيلية آخري، إصابة 8 إسرائيليين 3 منهم حالتهم حرجة في حادث إطلاق النار في معالية أدوم.

وقالت الإسعاف الإسرائيلية، إنه تم مقتل أحد المصابين في عملية إطلاق النار قرب مستوطنة معالية أدوميم.

بينما أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مصرع المسلحين الاثنين اللذين نفذا عملية مستوطنة معالية أدوميم.

https://x.com/SalemRopp/status/1760549948465029287?s=20

https://x.com/Hakeam_ps/status/1760541985771819374?s=20

https://x.com/Hakeam_ps/status/1760551733514719269?s=20