رشاشات وقنابل وغاز.. تفاصيل عملية إطلاق النار في معالية أدوميم |شاهد

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، نقلا عن قائد لواء شاي في شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أن منفذي عملية إطلاق النار في مستوطنة معالية أدوميم شرق القدس، وصلوا بسيارتين مختلفتين وكانوا مسلحين ببنادق أم 16 وكارلو وقنابل يدوية ومخازن رصاص.

ووفقا لصحية يديعوت أحرونوت العربية، فقد تم العثور على قنبلة غاز كانت بحوزة أحد منفذي هجوم معاليه أدوميم .

وقال قائد لواء الضفة الغربية في شرطة الاحتلال الإسرائيلي، إن عملية معالية أدوميم ليست عملية منفردة بل عملية نفذتها مجموعة.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية أيضا،إلى أن منفذو عملية إطلاق النار في معاليه أدوميم شرقي القدس هم فلسطينيون من بيت لحم.

وقالت وسائل إعلام إسرائيليى أخري، إنه تم قتل إسرائيلي و3 من منفذي عملية إطلاق النار في هجوم معاليه أدوميم شرقي القدس، بينما وصفت أجهزة الأمن الإسرائيلية العملية بـ "المعقدة".

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https://x.com/Hakeam_ps/status/1760551733514719269?s=20