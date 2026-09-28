مدرسة تصنع المتفوقين.. تكريم 60 طالبا وطالبة بالمدرسة الروسية بشرم الشيخ

أجرت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، جولة تفقدية بالمدرسة الروسية بمدينة شرم الشيخ، لمتابعة انتظام العملية التعليمية، والاطمئنان على مستوى الطلاب داخل الفصول الدراسية.

وكان في استقبالها شريف فهمي الشرايحي، مدير المدرسة.

وحرصت الدكتورة وفاء رضا على تكريم أوائل الطلاب بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، والبالغ عددهم 60 طالبًا وطالبة، مشيدةً بمستواهم العلمي، وموجهةً لهم التهنئة على تفوقهم، ومطالبةً إياهم بمواصلة التميز من خلال الجد والاجتهاد والحرص على استذكار الدروس أولًا بأول.

كما تفقدت مديرة المديرية عددًا من الفصول الدراسية، وأجرت حوارًا وديًا مع الطلاب حول المناهج الدراسية والأنشطة التعليمية والترفيهية التي تقدمها المدرسة، حيث أكد الطلاب حرصهم على المشاركة في مختلف الأنشطة التعليمية والترفيهية.

وتفقدت الدكتورة وفاء رضا قاعات رياض الأطفال، وتابعت الأنشطة المقدمة للأطفال، واستمعت إلى شرح حول طبيعة البرامج والأنشطة التي يتم تنفيذها داخل القاعات.

وأثنت مديرة مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء على انتظام العملية التعليمية بالمدرسة، وحرص إدارة المدرسة وجميع العاملين بها على الارتقاء بالعملية التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، بما يسهم في دعم تفوقهم وتنمية وقدراتهم.