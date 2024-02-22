بن جفير وسمرتريتش يعلقان على عملية إطلاق النار في معالية أدوميم

علق وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير ووزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على عملية إطلاق النار في مستوطنة معالية أدوميم شرق القدس، والتي أصيب فيها 8 إسرائيليين وقتل جندي إسرائيلي.

وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إن حلق الشعب الإسرائيلي في الحياة أهم من حرية التنقل للفلسطينيين، لافتا إلى أن الحكومة الإسرائيلية ستستمر في منح المستزطنين الأسلحة لحماية أنفسهم.

بينما قال وزير المالية الإسرائيلي، إن الهجوم الخطير على مستوطنة معاليه أدوميم يجب أن يكون له رد أمني حازم، ولكن أيضا رد استيطاني.

وطالب سموتريتش، عبر حسابه على منصة إكس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالموافقة الفورية على مخططات آلاف الوحدات السكنية في معاليه أدوميم والمنطقة بأكملها.

وأضاف: "وأعداؤنا يعلمون أن أي ضرر لنا سيؤدي إلى مزيد من البناء والمزيد من التطوير والمزيد من قبضتنا في جميع أنحاء البلاد".

وأعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، عن وقوع عملية إطلاق نار شرقي القدس في مستوطنة معالية أدوميم نفذت بأسلحة أوتوماتيكية، من قبل 3 مسلحين، وتم تحييد اثنين والقبض على الثالث.

وقال الشاباك في بيان له، إن منفذا عملية القدس هما الشقيقان محمد زواهرة وكاظم زواهرة (26 و31 عاما) من سكان منطقة بيت لحم، بينما منفذ ثالث يبلغ من العمر 31 عاما من منطقة بيت لحم أيضا.