"شخصيات كرتونية".. رئيس مجلس الأمن الروسي يعلق على الانتخابات الأمريكية

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، إن روسيا لا تهتم بمن يتولى قيادة الولايات المتحدة في أي لحظة أو مع أي زعيم أمريكي يجب أن تقيم علاقات.

وأوضح مدفيديف في مقابلة مع وسائل الإعلام الروسية: "نحن غير مبالين على الإطلاق بمن يتولى قيادة السلطة في الولايات المتحدة".

وأضاف نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي: "لتقديم إجابة مفصلة، نحن لا نهتم مطلقًا مع من يجب أن نتعاون"، مشيرًا إلى أنه على أي حال، تتخذ موسكو وواشنطن الآن مواقف متعارضة تمامًا.

وأشار ميدفيديف إلى أن المرشحين المختلفين لديهم خصائص شخصية، على الرغم من أنه عندما أنظر إلى الرئيس الحالي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب، ينتابني شعور دائم بأنني أراقب شخصيات كرتونية، وأبطال بطريقة ما، والذين هم أنفسهم عبارة عن ميمات تمشي ومناسبة لنكات لا نهاية لها.