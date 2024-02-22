الأجهزة الأمنية تكشف اللغز وراء مق.تل حارس مدرسة على يد عامل بكفر الشيخ

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دسوق بمديرية أمن كفر الشيخ من إحدى المستشفيات بإستقبال (فرد أمن بمدرسة - مقيم بدائرة المركز) مصاب بجرح شبه نافذ بالصدر وتوفـى أثناء إسعافه.

تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن أنه حال تواجد المتوفـى بالعمل حاول (عامل - مقيم بدائرة المركز – له معلومات جنائية) الدخول للمدرسة بقصد السرقة ولدى محاولة المتوفـى منعه تعدى عليه بسلاح أبيض فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم ، وبحوزته الأداة المستخدمة ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.