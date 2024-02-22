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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلافات الجيرة تنتهى بمق.تل نجار بالغربية

صدى البلد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المحلة بمديرية أمن الغربية بحدوث مشاجرة بإحدى قرى المركز.

 بالإنتقال والفحص تبين حدوثها بين كلٍ من طرف أول: (مالك مقهى "توفى إثر إصابته برش خرطوش") ، طرف ثان: (نجار مسلح).. وبسؤال نجل المتوفى إتهم الثانى بإطلاق عيار نارى من (بندقية خرطوش) كانت بحوزته تجاه والده مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته بسبب خلافات حول الجيرة.

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكب الواقعة والسلاح المستخدم ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات الخلافات. 

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية إطلاق عيار نارى امن الغربية بندقية خرطوش خلافات الجيرة مديرية امن الغربية

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