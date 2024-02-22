خلافات الجيرة تنتهى بمق.تل نجار بالغربية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المحلة بمديرية أمن الغربية بحدوث مشاجرة بإحدى قرى المركز.

بالإنتقال والفحص تبين حدوثها بين كلٍ من طرف أول: (مالك مقهى "توفى إثر إصابته برش خرطوش") ، طرف ثان: (نجار مسلح).. وبسؤال نجل المتوفى إتهم الثانى بإطلاق عيار نارى من (بندقية خرطوش) كانت بحوزته تجاه والده مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته بسبب خلافات حول الجيرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكب الواقعة والسلاح المستخدم ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.