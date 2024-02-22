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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

في 3 محافظات .. مداهمات مكبرة لأوكار العناصر الإجرامية

صدى البلد

 

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط – أسيوط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .

 أسفرت جهودها فى مديرية أمن أسوان عن ضبط (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (8,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدرى "الهيروين،الشابو") بحوزة (4 متهمين لعدد 3 منهم معلومات جنائية).

كما تم ضبط 7 قطع سلاح نارى ( 2 رشاش - 2 بندقية آلية – 3 فرد محلى- 2 خزينة - وعدد من الطلقات) و تنفيذ عدد (848) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية .. ضُبط خلالهم (8 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 7 كيلو جرام لمخدر البانجو - 5,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين - 3 فرد محلى وعدد من الطلقات).. بحوزة (7 متهمين "لـ 6 منهم معلومات جنائية"). 

وفى مديرية أمن أسيوط تم ضبط (38) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (15بندقية آلية – 13 بندقية خرطوش – 2 طبنجة - 23 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (38 متهم لـ 27 منهم معلومات جنائية") و ضبط (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية لمخدر الحشيش - 1,260 كيلو جرام لمخدر الشابو ) بحوزة (5 متهمين لهم معلومات جنائية) وتنفيذ عدد (434) حكم قضائى متنوع. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

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أجهزة وزارة الداخلية الأجهزة الامنية الأسلحة النارية الهاربين من تنفيذ الأحكام الحملات الأمنية العناصر الإجرامية

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