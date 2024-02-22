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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعلن السيطرة على قرية بوبيدا في شرق أوكرانيا

صدى البلد

أعلنت روسيا ، اليوم الخميس، السيطرة على قرية بوبيدا في شرق أوكرانيا.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن مسؤولين عسكريين وخبراء إن القوات الروسية شنت في الأيام الأخيرة هجمات عدة حول قرية روبوتين في الجنوب الأوكراني، مستهدفة الأراضي التي أعادت أوكرانيا السيطرة عليها بشق الأنفس في نجاح عد نادرا لهجومها المضاد الصيف الماضي.

وقال الجيش الأوكراني إنه صد على مدى أربعة أيام متتالية هجمات للجيش الروسي شنها منذ يوم السبت وحتى أول أمس الثلاثاء والتي تضمنت عربات مدرعة وأعدادا كبيرة من القوات الروسية التي احتشدت في المنطقة.

وتشير الخرائط "مفتوحة المصدر" لجبهات القتال في روبوتين، والتي قامت بجمعها فرق مستقلة تضطلع بتحليل خطوط الاشتباك، إلى أن روسيا حققت مكاسب هامشية غرب وجنوب روبوتين. وقال معهد دراسات الحرب، وهو مجموعة بحثية مقرها واشنطن يوم الاثنين، إن القوات الروسية تقدمت صوب المشارف الغربية للقرية.

وحذر دميترو ليخوفي، المتحدث باسم القوات الأوكرانية التي تقاتل في المنطقة، على التلفزيون الوطني الأسبوع الماضي من أنه يتعين الانتباه الشديد لقرية روبوتين، مضيفا "يبدو أن الروس حددوا هدفا لتحقيق بعض النجاح هناك" وخططوا لمحاولة السيطرة على القرية. 

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