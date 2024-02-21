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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تنفذ غارتين جديدتين على مناطق جنوبي لبنان

انفجار - ارشيفية
انفجار - ارشيفية

أفادت وسائل إعلام عربية ، اليوم الأربعاء، بأن إسرائيل نفذت غارتين جديدتين على مناطق جنوبي لبنان.

وأعلنت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، اليوم ، أن مواطنة وابنتها لقيتا حتفهما جرّاء غارة إسرائيلية على منزل في جنوب البلاد.

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وذكرت الوكالة أن القصف الإسرائيلي استهدف منزلاً في بلدة مجدل زون، في قضاء صور بمحافظة الجنوب.

تنفيذ الجيش الإسرائيلي اليوم، غارة إسرائيلية على بلدة الخيام

وكشفت تقارير إعلامية عن تنفيذ الجيش الإسرائيلي، اليوم، غارة إسرائيلية على بلدة الخيام جنوب لبنان، وهي من قرى قضاء مرجعيون في محافظة النبطية.

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