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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في هجوم رعنانا .. إسرائيل تكشف عن تخطيط لإنهاء حياة أفيخاي أدرعي

أفيخاي أدرعي
أفيخاي أدرعي

أفادت القناة 14 العبرية، بأنه تم التخطيط لقتل الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في مدينة "رعنانا" قبل شهر.

وحسب صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، كان منفذ عملية مدينة رعنانا الشهر الماضي يخطط لاغتيال أفيخاي أدرعي.

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وزعمت الصحيفة أن أحمد زيدات (24 عاما) كشف عن نواياه أثناء التحقيق معه.

ولاحظ زيدات، الذي كان يعمل في رعنانا بشكل غير قانوني، أدرعي في أحد مطاعم المدينة وبدأ بمتابعته حتى قبل اندلاع الحرب في 7 أكتوبر الماضي.

وكانت إسرائيل زعمت في 15 يناير الماضي، أن فلسطينيا سرق سيارة ودهس أشخاصا في وسط إسرائيل مما تسبب في مقتل امرأة وإصابة 13 شخصا على الأقل.

وأضافت أنه تم اعتقال المشتبه به وجار التحقيق معه.

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