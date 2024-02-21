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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صاروخان من حزب الله على الاحتلال.. والجيش الصهـ.يوني يرد بقصف 3 مراكز

اشتباكات وقصف بجنوب
اشتباكات وقصف بجنوب لبنان

تعرضت الأراضي المحتلة في شمال فلسطين -حيث يحتل الإسرائيليون المنطقة- لإطلاق صاروخين من جنوب لبنان في استمرار لعمليات التبادل الصاروخي والقصف بين حزب الله والاحتلال، وفق ما ذكرت وسائل إعلام.

 

وأفادت الأنباء بإطلاق صاروخين من جنوب لبنان باتجاه ثكنة زبدين الإسرائيلية في مزارع شبعا المحتلة.

وأعلن  حزب الله عن استهداف تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المرج بالأسلحة الصاروخية وحقق إصابات مباشرة.

 

كما قال حزب الله انه استهدف موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية وحقق إصابات مباشرة.

بينما رد الجيش الإسرائيلي بقوله أنه قصف 3 مراكز قيادية عملياتية لحزب الله في جنوب لبنان.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه قصف بالمدفعية مواقع في عيتا الشعب والضهيرة جنوب لبنان لإزالة التهديدات.

كما قام الاحتلال بقصف مدفعي على محيط بلدتي راشيا الفخار وكفر حمام جنوبي لبنان.

 

الأراضي المحتلة صاروخين جنوب لبنان

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