الحكومة البريطانية تدافع عن إسرائيل.. وتحذر من الهجوم على رفح

قال وزير الدولة بوزارة الخارجية البريطانية، أندرو ميتشل، إن حكومة المملكة المتحدة اتخذت موقفاً بشأن الصراع بين إسرائيل وحماس، حيث تدافع عن حق إسرائيل في الدفاع عن النفس بموجب القانون الإنساني الدولي بينما تدين هجوم حماس في 7 أكتوبر.

وفي مناقشة حول وقف إطلاق النار، أكد ميتشل، وفقا لسكاي نيوز البريطانية، على الحاجة إلى حل مستدام يتضمن إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس ووضع حد للهجمات الصاروخية على إسرائيل. وشدد على أهمية الهدنة الإنسانية لتسهيل المفاوضات، والسماح بإيصال المساعدات إلى غزة، ومنع وقوع المزيد من الضحايا المدنيين.

وفيما يتعلق بالهجوم الإسرائيلي المخطط له على رفح، أعرب ميتشل عن قلقه العميق إزاء العواقب المحتملة، وخاصة فقدان أرواح المدنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة. ودعا إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي من خلال ضمان توفير الخدمات الأساسية لسكان غزة وحماية الطواقم الطبية العاملة في المنطقة.

وفي نهاية المطاف، أكد ميتشل أن الهدنة الإنسانية ضرورية لتمهيد الطريق أمام المفاوضات الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ووضع حد للصراع.