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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سويسرا: حظر حركة حماس وطرد ومنع دخول الأفراد المتصلين بها

صدى البلد

اتخذت سويسرا خطوة لحظر حماس في أعقاب الهجمات التي نفذتها الجماعة في إسرائيل. 

ويأتي قرار فرض الحظر، وفقا لسكاي نيوز البريطانية، ردًا على هجمات أكتوبر ويهدف إلى منع حماس من استخدام سويسرا كملاذٍ آمن لأنشطتها. 

وبموجب التشريع الجديد، سيتم حظر حماس، إلى جانب "المنظمات التي تغطيها أو التي تخلفها"، وكذلك المجموعات التي تعمل بالنيابة عنها أو باسمها.

كما يسهل قرار الحكومة السويسرية حظر الدخول أو الطرد للأفراد المرتبطين بحماس. بالإضافة إلى ذلك، ستحصل سلطات مكافحة غسل الأموال السويسرية على إمكانية وصول متزايدة إلى المعلومات من الدول الأخرى لمكافحة تمويل الإرهاب بشكل فعال.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب طوفان الأقصي الذي وقع يوم 7 أكتوبر، حيث قام مقاومون من حماس بتوغل عبر الحدود داخل إسرائيل، مما أدى إلى مصرع مواطنين سويسريين من بين 1200 شخص قتلوا.. وتؤكد خطوة سويسرا التزامها بمكافحة ما تسميه الإرهاب وضمان سلامة وأمن مواطنيها والمقيمين فيها.

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