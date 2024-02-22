اشتباكات مع قوات إسرائيلية عند المدخل الشمالي لبيت لحم في الضفة الغربية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية ، اليوم الخميس، باشتباكات مع قوات إسرائيلية عند المدخل الشمالي لبيت لحم في الضفة الغربية.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر في قطاع غزة راح ضحيتها 97 شهيدا و132 جريحا خلال 24 ساعة.

وكشفت مصادر طبية، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 29410، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 69465 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن 97 مواطنا استُشهدوا وأصيب 132 آخرون خلال الساعات الـ24 الماضية.