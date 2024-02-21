صندوق النقد: التخفيض التدريجي لعجز المالية العامة في المغرب يحقق التوازن الصحيح

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، إن التخفيض التدريجي لعجز المالية العامة في المغرب يحقق التوازن الصحيح.

وأوضح صندوق النقد الدولي ، في بيان صادر عنه، أن موقف السياسة النقدية الحالي للمغرب جيد ويجب أن يظل معتمدا على البيانات.

وأكد الصندوق، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للمغرب تسارع في 2023.

وتتضمن البيانات الصحفية الصادرة في نهاية زيارة بعثة صندوق النقد الدولي بعد زيارة أحد البلدان، الآراء التي تعبر عن آراء موظفي صندوق النقد الدولي ولا تمثل بالضرورة آراء المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

واستنادًا إلى النتائج الأولية لزيارة بعثة الصندوق الأخيرة للمغرب، سيقوم الخبراء بإعداد تقرير سيتم تقديمه، بعد موافقة الإدارة، إلى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لمناقشته واتخاذ القرار بشأنه.

وتسارع نمو الناتج بالغرب في عام 2023، مدفوعا بانتعاش الطلب المحلي وانتعاش الصادرات، ومن المتوقع أن يصل إلى 3.5% على المدى المتوسط ​​بفضل الاستثمار.

ويحقق التخفيض التدريجي لعجز المالية العامة التوازن الصحيح بين نية السلطات إعادة بناء الاحتياطيات المالية وتمويل الإصلاحات الهيكلية.

وقد يتطلب القيام بذلك بذل جهود إضافية لزيادة الإيرادات الضريبية وزيادة ترشيد الإنفاق، و إن موقف السياسة النقدية الحالي مناسب ويجب أن يظل معتمداً على البيانات.

كما أن هناك حاجة إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الغني بفرص العمل والأكثر شمولا، من خلال إصلاح قطاع الشركات المملوكة للدولة، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية المستهدفة، وتعزيز إصلاحات الصحة والتعليم، ومعالجة قضية ندرة المياه، وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في التنمية.

كان فريق من موظفي صندوق النقد الدولي بقيادة روبرتو كارداريلي أجرى مناقشات مع السلطات المغربية في الرباط حول المادة الرابعة لعام 2024 في الفترة من 31 يناير إلى 15 فبراير. وفي ختام الزيارة، أصدر كارداريلي بيانا جاء فيه:

إن النمو الاقتصادي تعزز في عام 2023 بفضل انتعاش الطلب المحلي وانتعاش الصادرات، ومن المتوقع أن يرتفع تدريجيا إلى حوالي 3.5 في المائة على المدى المتوسط، مدعوما بزيادة الاستثمار.

ومن شأن الطلب المحلي الأقوى أن يؤدي إلى اتساع عجز الحساب الجاري تدريجيا نحو 3 في المائة، من الناتج المحلي الإجمالي، في حين من المتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض ببطء مع تلاشي الضغوط على أسعار السلع الأساسية والأغذية.

وقال الصندوق أن الموقف الحالي للسياسة النقدية مناسب، في ضوء انخفاض التضخم، وينبغي أن تظل التغييرات المستقبلية في موقف السياسة النقدية معتمدة على البيانات.

ومع استمرار انخفاض التضخم، ينبغي لبنك المغرب أن يستأنف انتقاله إلى إطار استهداف التضخم.

ورحب الخبراء بالتزام السلطات بضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط. ويعد تعميم الحماية الاجتماعية في إطار تطبيق السجل الاجتماعي الموحد بتوجيه الدعم الاجتماعي بشكل أفضل إلى الأسر التي تحتاج إليه بالفعل. ومن المتوقع أن يؤدي إصلاح ضريبة القيمة المضافة إلى تحسين الحياد وتحفيز الإجراءات الشكلية، وتوسيع القاعدة الضريبية.

وفي حين أن التخفيض التدريجي للعجز المالي على مدى السنوات الثلاث المقبلة يبدو مناسبا، فإن هناك مجالا لضمان، وربما تسريع، وتيرة ضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط.

وسيتطلب ذلك استكمال إصلاح النظام الضريبي، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة، وتحسين إدارة الضرائب، وترشيد الإنفاق، بما في ذلك التحويلات إلى الشركات المملوكة للدولة، وتوسيع استخدام السجل الاجتماعي الموحد ليشمل جميع البرامج الاجتماعية.

'إن المشاركة الأكبر المتوقعة للقطاع الخاص في خطط الاستثمار في البنية التحتية التي تضعها السلطات (خاصة في قطاعي المياه والطاقة) تستدعي تقييم ورصد والإبلاغ عن الآثار المحتملة على الميزانية لبرامج الشراكة المستقبلية بين القطاعين العام والخاص.

وتشمل التحسينات الإضافية للإطار المالي إضافة المزيد من المعلومات حول الإيرادات المتوقع تحقيقها من خلال تعبئة الأصول الحكومية الحقيقية وقياس تأثير جميع تدابير السياسة الجديدة على العجز المالي على مدى السنوات القليلة المقبلة.