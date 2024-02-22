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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ميدفيديف: إسرائيل ليست مستقلة عن الولايات المتحدة في اتخاذ القرار

صدى البلد

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميترى ميدفيديف، اليوم الخميس، إن إسرائيل ليست مستقلة عن الولايات المتحدة في اتخاذ القرار وتعتمد على المساعدات المالية والعسكرية الأمريكية.

وأكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، على أن مفتاح التسوية في الشرق الأوسط في أيدي الولايات المتحدة.

وأوضح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أن إيران لا تسمح لنفسها بالانجرار إلى أي مواجهات في الشرق الأوسط وموقفها متوازن.


وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، بشأن الحرب التى تشنها موسكو على أوكرانيا، إن القوات الروسية ربما تحتاج الوصول إلى كييف لتحقيق أهداف الحرب.

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