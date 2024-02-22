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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كوماندر.. كلب رئيس أمريكا يعض عملاء الخدمة السرية 24 مرة

صدى البلد

تكشف وثائق جديدة أن كلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، "كوماندر"، قام بعض العملاء في الخدمة السرية الأمريكية بعض العملاء على الأقل 24 مرة. وتظهر سجلات خدمة السرية الأمريكية مدى الفوضى التي تسبب فيها كلب الرئيس الألماني الشيبرد.

لاحظ أحد العملاء الكبار أن العضات أدت إلى تغيير تكتيكات خدمة السرية، حيث نصح العملاء بـ"منح الكثير من المساحة". جاء هذا التحذير قبل أشهر من إزالة "كوماندر" من البيت الأبيض.

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ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تم الكشف عن هذه الوثائق من خلال طلبات حرية المعلومات ونشرها على الإنترنت. وتم تعديلها بشكل كبير لحماية هوية عملاء الخدمة السرية وسرية تكتيكات أمانهم.

تشير الوثائق إلى حدوث على الأقل 24 حادثة عض بين أكتوبر 2022 ويوليو 2023، بما في ذلك عضات أعضاء في الخدمة السرية على المعصم والساعد والكوع والخصر والصدر والفخذ والكتف.

لا تسجل الوثائق بالضرورة جميع حالات العض التي تتعلق بـ "كوماندر"، حيث تغطي فقط خدمة السرية وليس الأشخاص الآخرين الذين يعملون في البيت الأبيض أو طاقم كامب ديفيد في ماريلاند.

غادر حيوان الأليف التابع لعائلة بايدن البيت الأبيض في أكتوبر الماضي، بعد أسبوع واحد من تلقي أحد عملاء الخدمة السرية علاجًا طبيًا بسبب عضة شديدة.

وفي حادثة سابقة في يونيو، تعرض أحد العملاء لـ "عضة" على الساعد، حيث احتاج لإبرة الخياطة. أدى وجود دم على الأرض في إحدى مناطق البيت الأبيض إلى تعليق جولات في الجناح الشرقي للمبنى لمدة 20 دقيقة.

وفقًا لوثيقة واحدة. في يوليو، تعرض عميل آخر لعضة في اليد واحتاج إلى 6 غرز. تسببت العضة في "جرح مفتوح عميق شديد" وبدأ العميل في فقدان كمية كبيرمن الدم. وأظهرت رسالة بريد إلكتروني أن هذا العميل تلقى رعاية من زملائه كهدية تشمل مسكنات الألم ومرهم المضادات الحيوية ورذاذ الفلفل وقناع الفم وبسكويت الكلاب.

فيما نصح أحد العملاء ، في رسالة بريد إلكتروني أخرى ، بأن العملاء الذين يحمون بايدن وعائلته "يجب أن يكونوا مبدعين لضمان سلامتنا الشخصية". كتب العميل السامي ، الذي لم يكشف عن هويته ، “عضات الكلب الأخيرة قد تحدتنا لضبط تكتيكاتنا التشغيلية عندما يكون 'كوماندر' حاضرًا”.

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