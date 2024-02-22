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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 14 ألف طن و777 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صدى البلد

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 777 شاحنة و68 سيارة حيث شملت حركة الواردات 3500 طن بضائع، 454 شاحنة و57 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10500 طن بضائع، 323 شاحنة و9 سيارة. 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة BANI YAS وعلى متنها 1700 رأس ماشية حية قادمة من الصومال لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وذلك استعدادا لشهر رمضان، وفي إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتعزيز المخزون الاستراتيجي من اللحوم وإجراء تعاقدات لإمدادات اللحوم من مناشئ مختلفة، حيث قامت الجهات المختصة بالميناء باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة وحجرها بمحجر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بسفاجا للتأكد من سلامتها وإنهاء الفحوصات والتطعيمات اللازمة قبل طرحها وتوزيعا بالأسواق.

واستقبل الميناء بالأمس العبارة امل وغادرت السفينتان الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس، كما تم تداول 3600 طن بضائع و376 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي كوين نفرتيتى، آور وآيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1418 راكب بموانيها.
 

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