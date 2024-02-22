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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يغنيك عن الشاور جل.. تعرف على أفضل أنواع الصابون للاستحمام

صابون
صابون

يتساءل العديد من الأشخاص عن أفضل أنواع صابون للاستحمام، وبالأخص الذى يناسب البشرة الحساسة.

لذلك نستعرض لكم أفضل أنواع صابون الاستحمام وفوائده .

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فوائد استخدام صابون الجلسرين للاستحمام 

 كشف الدكتور عماد زهران استشارى الجلدية، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، عن فوائد استخدام صابون الجلسرين للاستحمام ، صابون الجلسرين هو نوع من الصابون يحتوي على نسبة عالية من الجلسرين، وهو مركب طبيعي يستخدم في العديد من المنتجات الجمالية والعناية بالبشرة. وفيما يلي بعض الفوائد المحتملة لاستخدام صابون الجلسرين للاستحمام:

ترطيب البشرة: يعتبر الجلسرين مرطبًا قويًا يجذب الرطوبة إلى البشرة، وبالتالي يمكن أن يساعد صابون الجلسرين في ترطيب البشرة ومنع جفافها.

تنعيم البشرة: يمكن لصابون الجلسرين أن يجعل البشرة ناعمة ونضرة، حيث يعمل على تنعيم وتلطيف الخلايا الجافة والمتهيجة.

تهدئة الحكة والاحمرار: يعتبر الجلسرين مركبًا مهدئًا للبشرة، وبالتالي يمكن استخدام صابون الجلسرين لتخفيف الحكة والاحمرار المرتبطين بحالات مثل الأكزيما والصدفية.

تنظيف فعال: صابون الجلسرين يعتبر منظفًا فعالًا للبشرة، حيث يزيل الأوساخ والشوائب والزيوت الزائدة بلطف دون أن يجفف البشرة.

مناسب للبشرة الحساسة: نظرًا لخصائصه المرطبة والمهدئة، يمكن أن يكون صابون الجلسرين مناسبًا للبشرة الحساسة والمتهيجة.

مع ذلك، يجب مراعاة أن ردود الفعل تختلف من شخص لآخر، وقد يكون لبعض الأشخاص تحمل أو تفاعل فردي مع صابون الجلسرين. إذا كنت تعاني من أي تهيج أو رد فعل سلبي، ينبغي التوقف عن استخدامه واستشارة الطبيب إذا استمرت المشكلة.

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