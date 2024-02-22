سكرتير عام بني سويف يتفقد سير العمل بمشروع إنشاء كوبري أشمنت الجديد

في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تابع السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام، سير العمل في مشروع إنشاء كوبري أشمنت الجديد،وفي حضور على يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر،أحمد إبراهيم "وحدة حياة كريمة بديوان عام المحافظة" ومسؤولي الري ،منطقة تعمير بني سويف والفيوم وهندسة السكة الحديد.

تفقد السكرتير العام المساعد مستجدات الموقف التننفيذي للمشروع الجاري تنفيذه على ترعة الإبراهيمية بطول 19 متراً وعرض 12 مترا، ضمن مشروعات مبادرة "حياة كريمة" ويستهدف تسهيل الحركة المرورية وربط الجانب الشرقي بغرب القرية.

وتم الانتهاء من أعمال غلق المزلقان أمام الكوبري القديم ببناء حائط وغلق المزلقان من الجانب الشرقي ببناء حائط بمعرفة السكة الحديد حفاظاً على سلامة المواطنين، فيما يجرى العمل في الموقع الجديد لنقل المزلقان بمعرفة السكة الحديد.

في حين تم الانتهاء من أعمال صب بلاطة الكوبري الجديد وعمل الأرصفة وصب الأسوار على الجانبين ونقل أعمدة الكهرباء المواجهة للكوبري بمدخل القرية ،بالتوزاي مع أعمال تمهيد المنطقة بشرق الكوبري.

وكلف السكرتير العام المساعد رئيس المدينة بالتنسيق مع هندسة السكة الحديد والشرطة لنقل الحراسة من المزلقان القديم لموقع الكوبري الجديد وكذا زرع أعمدة إنارة بموقع المزلقان والكوبري الجديد لحين الانتهاء من أعمال نقل المزلقان وتشغيل الكوبري.

وأشار إلى توجيهات المحافظ بمتابعة الأعمال وتذليل أية معوقات وتوفير الحلول و البدائل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ،لسرعة الانتهاء من المشروع نظراً لأهميته في تسهيل الحركة والانتقال بين غرب وشرق القرية، مع التأكيد على انتظام العمل وتيسير الحركة المرورية بمحيط وموقع الأعمال.