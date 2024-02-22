رئيس لجنة الثقافة بالشيوخ: مسئولون دوليون تأكدوا بأنفسهم من فتح معبر رفح|فيديو

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إنّ مسؤوليين دوليين زاروا معبر رفح وتأكدوا أنّه مفتوح ولم يتم إغلاقه، وكان آخرهم وزير التعاون الدولي الكندي.

وأضاف “مسلم”، خلال لقائه عبر القناة الأولى ، أنّ تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن تزامنت مع رفض مصر دخول الأجانب من غزة إليها قبل إدخال المساعدات الإنسانية، أي أنّه جرى تعليق دخول الأجانب بالمساعدات لإنقاذ الأشقاء في القطاع المحاصر.

وتابع «مصر نفذت إرادتها وقتها ولم يدخل الأجانب إلى أرضها إلا بإدخال المساعدات إلى غزة»، مؤكدا أن «المعبر مفتوح طوال الوقت من الجانب المصري، ولدينا مشكلة في الجانب الآخر للمعبر خاصة مع هدم الطرق واستهداف المساعدات، ما اضطر إلى الدخول عدة مرات لإصلاح الطرق التي تهدمت».

وأكد أنّ إسرائيل سلطة احتلال غاشمة، والجميع بحاجة إلى تنسيق الجهود لإنهاء الوضع غير القانوني وإعادة الاستقرار إلى غزة وأهلها.

