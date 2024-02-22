عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الأربعاء.. تفاصيل حفل علي الحجار بساقية الصاوي

صدى البلد

يستعد المطرب علي الحجار، لإحياء حفل غنائي يوم الأربعاء المقبل الموافق 28 فبراير الجارى، على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي ، فى تمامالساعة الثامنة مساء.

ومن المفترض أن يقدم علي الحجار، مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة وبعض الأغاني التراثية من زمنالفن الجميل.

وأقيم مؤتمر صحفي بدار الأوبرا المصرية للكشف عن تفاصيل مشروع 100 سنة غنا لـ علي الحجار، بحضور خالد داغررئيس دار الاوبرا.

 

 

قال "الحجار" :" لم يواجهني معوقات، وقمنا بعمل عقود جديدة، ولكن واجهني بها بعض الصعوبات وخصوصا انالعقد الجديد هناك بند بضرورة وجود ملكية فكرية للاغاني التي نقدمها لذلك لجأت للأوبرا لانهم يمتلكون حقوقمجموعة كبيرة من الاغاني.

وتوجه بالشكر لرئيس دار الاوبرا لحضورة رغم تعرضه لحادث كبير حسبما قال.


وقال علي الحجار في تصريحات لـ صدى البلد : الفكرة معي منذ عام 2002، وأنادي بها في كل اللقاءات، خاصة أنهافكرة ضخمة تشمل مسيرة الأغنية المصرية منذ القرن التاسع عشر حتى الآن، ومن المقرر أن نقدم في الحفل 20 اغنيةونختار مجموعة من الموسيقيين البارزين لتوثيق رحلتهم والبداية مع بليغ حمدي".

 

وتساءل عدد من الجمهور عن كون أعمال الفنان الراحل أحمد الحجار ستكون ضمن مشروع شقيقه علي الغنائي "100 سنة غنا".

وأجاب علي الحجار في وقال: "أعمال شقيقي أحمد الحجار لن تكون ضمن ما سأقدمه في مشروع "100 سنة المقرر أنيخرج للنور قريبا".

 

 

المطرب على الحجار بدار الأوبرا المصرية ساقية عبد المنعم الصاوى ساقية الصاوي مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابنته تعاني من مرض مزمن.. شوبير يكشف تفاصيل مؤثرة بشأن نجم الأهلي

وفاة هاني الناظر بعد صراع مع المرض

وداعا هاني الناظر.. السبب الحقيقي وراء وفاته

900 جنيه في يوم|تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

«نزل 12 ألف جنيه»|تراجع غير مسبوق لأسعار الحديد وهذا ثمن الطن الآن

رد ناري.. إكرامي يوضح سبب عدم تعاقد الأهلي مع نجله شريف

شوبير يكشف الموعد النهائي لمباراة الأهلي وميدياما الغاني

أندية سعودية تقطع الطريق على باريس سان جيرمان وتقترب من ضم محمد صلاح

ترشيحاتنا

فرق تسد.. روسيا تكشف الهدف الأمريكي من زعزعة أستقرار الشرق الأوسط

بعد 48 ساعة من ضطبهم.. النيابة تحيل المتهمين بقتل يمني الجنسية للجنايات

عاجل.. بيان مهم لمجلس الوزراء بعد قليل

وزير التعليم العالي ينعي الدكتور هاني الناظر

وفاة هانى الناظر.. لأول مرة جمال شعبان يتملكه الحزن فماذا قال؟

الأردن: ضم إسرائيل لأي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة خرق للقانون الدولي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصية هاني الناظر.. ماذا قال قبل وفاته؟

صدمة بين متابعيه.. صور إنسانية تجمع هاني الناظر بمرضاه قبل وفاته

وفاة هاني الناظر.. تفاصيل الأيام الأخيرة قبل رحيله

كلمات مؤثرة.. صدمة جمال شعبان بعد وفاة هاني الناظر

فيديو

بلوجر مصرية شهيرة تشارك متابعيها لقطات لمنزلها بعد تعرضه للحريق

هيثم نبيل يكشف لـ صدى البلد كواليس فيلم عيسى

ميزانية ضخمة.. المنتج إبراهيم إسحاق يكشف كواليس فيلم عيسى

تحية كاريوكا بدأت الرقص بفرقة بديعة مصابني ورحلت بأعلى درجات الإيمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ