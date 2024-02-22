تعرف على تشكيل اللجنة المسؤولة عن إدارة جهاز التصرف في أموال الدولة

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن تشكيل اللجنة المسؤولة عن إدارة جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، وذلك بعد تصديق الرئيس السيسي على القانون فيما يلي:

تشكيل لجنة جهاز إدارة والتصرف في أموال الدولة



تنص المادة (5 علي أنه يتولى إدارة الجهاز لجنة تشكل برئاسة الوزير المختص ، وعضوية كل من:



-ممثل عن وزارة العدل



-ممثل عن ممثل عن وزارة الوزارة المعنية بشئون التخطيط



والتنمية الاقتصادية



-ممثل عن وزارة المالية



-ممثل عن النيابة العامة



- ثلاثة من ذوى الخبرة الاقتصادية والمالية .



اختصاصات للجنة إدارة جهاز التصرف في أموال الدولة

تنص المادة (6 علي أنه تختص اللجنة بتصريف أمور ، واتخاذ ما تراه لازما لتحقيـق أهدافـه ، ولها على الأخص ما يأتى:

1-وضع خطط وقواعد وأساليب إدارة والتصرف فـي الأمـوال التـي تـدخل في اختصاص الجهاز بما يتفق مع طبيعة هذه الأموال وتنميتها .

2-الموافقة على التعاقد مع شركات أو جهـات متخصصة فـي إدارة بعـض الأصول التي تتطلب توافر خبرة فنية متخصصة غير متوافرة في الجهاز

3-المشاركة بحصة عينية من الأموال التي آلت إلى الدولة مع صندوق مـصر السيادي للاستثمار والتنمية لاستثمار بعض الأصـول التـي يـتـوافر فيهـا الفرصـة الاستثمارية ، وذلك في الحالات التي يقدرها الوزير المختص بناء على دراسة وافيـة للجدوى الاقتصادية والعائد الاستثماري المتوقع للأصول

4 - الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز

5 - اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز

6-إصدار اللوائح المالية والفنية ولوائح التعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالجهاز بعد موافقة وزارة المالية، بحسب الأحوال

7-الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للجهاز والحساب الختامي له

8-إقرار التعاقدات والتصرفات التي تمكن الجهاز من مزاولة نشاطه

9-تحديد مقابل الخدمات التي يقدمها الجهاز

10-النظر فيما يرى الوزير المختص أو المدير التنفيذي للجهاز عرضه على اللجنة

