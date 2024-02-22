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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اتحاد المهن الطبية: زيادة المعاشات الجديدة تكلفنا نحو 220 مليون جنيه سنويا

الدكتور أبو بكر القاضي
الدكتور أبو بكر القاضي

قال الأمين العام المساعد لاتحاد نقابات المهن الطبية وأمين صندوق النقابة العامة للأطباء، د. أبو بكر القاضي، إن قرار مجلس اتحاد المهن الطبية بزيادة معاشات أعضاء نقابات "الأطباء والصيادلة وأطباء  الأسنان والأطباء البيطريين" إلى 1500 جنيه شهريا، يكلف الاتحاد نحو 220 مليون جنيه سنويا، لتبلغ القيمة الإجمالية للمعاشات خلال العام نحو 2 مليار و80 مليون جنيه.

زيادة معاشات الأطباء 

وأضاف القاضي في تصريحات له اليوم، أن مجلس إتحاد المهن الطبية عمل جاهدا على زيادة موارد الاتحاد من خلال زيادة تحصيل الدمغة الطبية، خلال آخر 3 سنوات، وزيادة حصة الإتحاد في الشركات التي يساهم بها، وأيضا من خلال عمل منافسة حقيقية بين البنوك للحصول على أعلى عائد.

وأشار الأمين العام المساعد لاتحاد نقابات المهن الطبية، إلى أن قرار الجمعية العمومية - وهي صاحبة السلطة الأعلى- في 14 أكتوبر 2022 بوقف الخطط الاستثمارية للاتحاد، والاقتصار على الاستثمار في أوعية الاستثمار البنكى والسندات فقط، أضر كثيرا بأموال الاتحاد، وحرمه من زيادة الأصول واستثمار بعض أمواله المتاحة لذلك في بعض المشروعات التي كانت ستحفظ القيمة الشرائية لأموال الإتحاد، وتحقق أرباحا كبيرة، تمكننا من زيادة المعاشات بقيمة أكبر من الحالية.

ولفت إلى أن الإتحاد كان بصدد إنشاء سلسلة معامل إتحاد المهن الطبية، وتم إعداد الدراسة في عام 2022 بتكلفة 55 مليون جنيه، مع العلم بأن الإتحاد قام بدفع مساهمات لعمل تحاليل طبية في عامي 2022 و2023، بقيمة تزيد علي هذا المبلغ  لإجراء التحاليل الطبية بمشروع العلاج، وحال تنفيذ هذا المشروع كانت قيمته السوقية ستقارب النصف مليار جنيه، وأيضا كنا بصدد إنشاء محرقة لجمع النفايات الخطرة، ولكن قرار الجمعية العمومية بوقف الاستثمار في أموال الإتحاد منعنا من ذلك.

وأكد د. أبو بكر القاضي، أن مجلس الاتحاد قدم تعديلا لقانون تحصيل الدمغة الطبية ونأمل بسرعة إقراره، وأيضا خطة لتحسين تحصيلها هذه الدمغة، حفاظا علي أموال الإتحاد، واستمرارية صرف المعاشات للأعضاء البالغ عددهم 120 ألفا، والمتوقع زيادة سنوية في أعدادهم بنحو 10 آلاف عضو، مضيفا:" مستمرون في العمل من أجل تنمية موارد الإتحاد، لنتمكن من زيادة المعاش بشكل دوري، وتقديم خدمة متميزة لأعضاء المهن الطبية.

يذكر أن مجلس اتحاد المهن الطبية، وافق خلال اجتماعه الأخير، علي مقترح مقدم من د. محمد فريد حمدي أمين عام نقابة الأطباء بزيادة معاشات أعضاء نقابات "الأطباء البشريين والصيادلة و أطباء  الأسنان و الأطباء البيطريين" إلي 1500 جنيه شهريا، تصرف مجمعة كل 3 شهور بقيمة 3500 جنيه.

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