عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نائب وزير التعليم السابق عن رسوب طلاب طب سوهاج: يجب وضع الأمر تحت المايكروسكوب

طلاب
طلاب

أعلنت كلية الطب بجامعة سوهاج، نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي لطلاب الصف الأول الجامعي، وبلغت نسبة النجاح في الكلية 25%، لتكون نسبة الرسوب 75%، مما أثار استياء العديد من أولياء الأمور.

وعقب انتشار الأنباء عبر منصات التواصل الاجتماعي، أصدرت الجامعة بيان بشأن رسوب 75% من طلاب الدفعة الأولى بكلية الطب جامعة سوهاج.
 

و صرح الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التعليم السابق والأستاذ بكلية الهندسة حول هذا الأمر أنه إذا نظرنا لهذا الأمر بنظرة عامة فيمكن أن نجد أن هذا الحدث له أبعاد كثيرة ويجب وضعه تحت المايكرسكوب خاصة بسبب انه تكرر للمرة الثانية و ان نمعن البحث في كافة تفاصيله والحالة الدراسية للسنوات السابقة لهؤلاء الطلاب . 

 

و تابع الدكتور أحمد الجيوشي أنه يجب تركيز البحث على علاقة هذا الحدث  بنظام الامتحان و الية تطبيقه  على طلاب كلية الطب و هل هذا النظام يجعل الطالب غير ملم بالمادة التي يدرسها  ، كما يجب البحث أيضا في طريقة تدريس هذه المواد و البحث في اسئلة الامتحان و إلمام الطلاب بهذه النوعية من الامتحانات و نظامها الجديد . 

وقال الدكتور أحمد الجيوشي انه يجب ايضا ان نبحث في علاقة هؤلاء الطلاب بنظام امتحانات الثانوية العامة  و دراسة هؤلاء الطلاب بنظام الثانوية العامة الجديد و هل هذه توابع سيئة له ام ماذا يكون السبب ، حيث انه من المفترض ان يكون طلاب كلية الطب هم الطلاب المتفوقين و يجب ان يكونو ملكين بنظام الامتحان الالكتروني خاصة بسبب انه تم تدريبهم عليه في الثانوية العامة . 

الإمتحان الإلكتروني الثانوية العامة الجديد الدكتور أحمد الجيوشي الطلاب المتفوقين امتحانات الثانوية العامة بجامعة سوهاج Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي يصدق على تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية

قرار عاجل من الكهرباء بعد إعلان الحكومة وقف تخفيف الأحمال في رمضان

مصر للطيران تصدر بيانا بشأن اصطدام طائرة بعثة الأهلي في غانا

وداعا هاني الناظر.. السبب الحقيقي وراء وفاته

رد ناري.. إكرامي يوضح سبب عدم تعاقد الأهلي مع نجله شريف

الحكومة توافق على أكبر صفقة استثمار مباشر بالشراكة مع كيانات كبرى

وفاة هاني الناظر بعد صراع مع المرض

إجراء عاجل من الخارجية الإيرانية تجاه دولة خليجية

ترشيحاتنا

حادث سير لموكب الرئيس الموريتاني ومقـ تل أحد حراسه وإصابة آخر

إعلام عبري: مجلس الحرب الإسرائيلي يوافق على إرسال وفد لمفاوضات باريس

الحكومة تقرر وقف تخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان

مؤتمر صحفي للحكومة لشرح تفاصيل صفقة شراكة استثمارية كبرى

إجراء عاجل من الخارجية الإيرانية تجاه دولة خليجية

الحكومة : الصفقة الاستثمارية تؤكد قدرة الاقتصاد على تجاوز الأزمات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قمر وجميلة.. فاطمة ابنة محمد حماقي تشعل السوشيال ميديا بهذه الصور

بطريقة العربيات.. تدميس الفول بأسرار البائعين

لرمضان.. طريقة تخزين كفتة الأرز بخطوة واحدة

بدون فراخ أو بيض.. طريقة عمل البانيه الكداب تشعل السوشيال ميديا

فيديو

أرفض العمل مع روجينا.. هبة حسن تكشف أسباب تأخر مسيرتها الفنية

قفل اللعبة.. رامز جلال يستضيف نجوما جددا في برنامجه هذا العام

بلوجر مصرية شهيرة تشارك متابعيها لقطات لمنزلها بعد تعرضه للحريق

هيثم نبيل يكشف لـ صدى البلد كواليس فيلم عيسى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ