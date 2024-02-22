نائب وزير التعليم السابق عن رسوب طلاب طب سوهاج: يجب وضع الأمر تحت المايكروسكوب

أعلنت كلية الطب بجامعة سوهاج، نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي لطلاب الصف الأول الجامعي، وبلغت نسبة النجاح في الكلية 25%، لتكون نسبة الرسوب 75%، مما أثار استياء العديد من أولياء الأمور.

وعقب انتشار الأنباء عبر منصات التواصل الاجتماعي، أصدرت الجامعة بيان بشأن رسوب 75% من طلاب الدفعة الأولى بكلية الطب جامعة سوهاج.



و صرح الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التعليم السابق والأستاذ بكلية الهندسة حول هذا الأمر أنه إذا نظرنا لهذا الأمر بنظرة عامة فيمكن أن نجد أن هذا الحدث له أبعاد كثيرة ويجب وضعه تحت المايكرسكوب خاصة بسبب انه تكرر للمرة الثانية و ان نمعن البحث في كافة تفاصيله والحالة الدراسية للسنوات السابقة لهؤلاء الطلاب .

و تابع الدكتور أحمد الجيوشي أنه يجب تركيز البحث على علاقة هذا الحدث بنظام الامتحان و الية تطبيقه على طلاب كلية الطب و هل هذا النظام يجعل الطالب غير ملم بالمادة التي يدرسها ، كما يجب البحث أيضا في طريقة تدريس هذه المواد و البحث في اسئلة الامتحان و إلمام الطلاب بهذه النوعية من الامتحانات و نظامها الجديد .

وقال الدكتور أحمد الجيوشي انه يجب ايضا ان نبحث في علاقة هؤلاء الطلاب بنظام امتحانات الثانوية العامة و دراسة هؤلاء الطلاب بنظام الثانوية العامة الجديد و هل هذه توابع سيئة له ام ماذا يكون السبب ، حيث انه من المفترض ان يكون طلاب كلية الطب هم الطلاب المتفوقين و يجب ان يكونو ملكين بنظام الامتحان الالكتروني خاصة بسبب انه تم تدريبهم عليه في الثانوية العامة .