لمناقشة عدد من الملفات.. مباحثات بين مصر وجنوب السودان بالقاهرة.. تفاصيل

التقى نائب وزير خارجية جنوب السودان رمضان عبد الله جوك، بنظيره المصري السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية.

وأشارت سفارة مصر في جنوب السودان، في بيان لها، إلى أن اللقاء شهد بحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين مع التركيز على ملفات التعليم والصحة والتجارة.

وأضاف البيان أن اللقاء تناول كذلك حرص الجانبين على تبادل الرؤى بشأن الأزمة السودانية وما خلفته من تداعيات سلبية على كلتا الدولتين.

وفي ختام اللقاء، أكدت مصر على الدعم المستمر والمتواصل لجنوب السودان اتصالا بالإعدادات الجارية لإجراء الانتخابات في نهاية العام الجاري.