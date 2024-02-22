القومي للأشخاص ذوي الإعاقة : مبادرة أسرتي قوتي تصل سوهاج

بالتعاون مع محافظة سوهاج نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ظهر اليوم ورشة عمل "تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم" بديوان عام محافظة سوهاج، ضمن المبادرة القومية "أسرتي قوتي"، وفي إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، الذي يأتي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبها أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ أن ورش عمل المبادرة القومية "أسرتي قوتي" التي تم تنظيمها حتى الآن في محافظات القاهرة الكبرى والبحيرة والإسكندرية وبني سويف والمنيا وأسيوط ساهمت في زيادة وعي قاطني هذه المحافظات من الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بإجراءات تلقي الخدمات من الجهات المعنية، وزيادة إدراكهم بجهود المجلس، إضافة إلى تلقي عدد كبير من الاستفسارات بشأن هذه الخدمات والعقبات التي تواجههم أثناء تلقي هذه الخدمات، التي تم حلها على الفور من خلال التواصل والتنسيق مع ممثلي الجهات المعنية في هذه المحافظات.

وأشارت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن المجلس أقام عدد كبير من ورش عمل المحور الأول لمبادرة أسرتي قوتي الخاص "بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم" منذ عام ٢٠٢٣ حتى الآن في المحافظات السابقة لتحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة وعيهم بقضاياهم والإسهام في التنشئة الأسرية السليمة بشكل إيجابي.

وأوضحت أن الورشة استعرضت الخدمات المقدمة من قبل مديريات التضامن الإجتماعي والصحة والتربية والتعليم والأزهر الشريف والخدمات الثقافية، وإجراءات الحصول على هذه الخدمات، وتم تخصيص جزء من الورشة للرد على استفسارات المشاركين من ذوي الإعاقة في الورشة من محافظة سوهاج.



ووجهت "المشرف العام على المجلس" الشكر إلى اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، لجهوده المبذولة في دعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولاستضافة المحافظة ورشة عمل اليوم التي تأتي ضمن المبادرة القومية "أسرتي قوتي".

من ناحية أخرى أكد الدكتور محمد عبد الهادي، مدير عام مكتب محافظ سوهاج، أن أي طروحات استثمارية تقوم المحافظة بطرحها سواء أسواق حضارية أو محلات يتم تخصيص ٥٪ من هذه الطروحات للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن هناك ٦ آلاف طالب دمج في مدارس محافظة سوهاج، وأوضح خلال كلمته في الورشة، أنه تم التنسيق مع إدارة المرور لعمل إتاحة لطرق المحافظة، وتم افتتاح قومسيون طبي جديد بالمحافظة.

وقال الدكتور رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بمحافظة سوهاج، أن المحافظة كان لها الريادة في التعاون مع مديرية التضامن في سوهاج لتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، لافتًا أن هناك تدريبات حرفية ومهنية تُقدم لهم من خلال المديرية.

وأشار "وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بمحافظة سوهاج" خلال كلمته في الورشة، أن إجمالي عدد المستفيدين من كرامة في سوهاج بلغ ١٠٥٤٥٧، لافتًا أن المديرية قامت بإصدار ٢٥ ألف بطاقة خدمات متكاملة حتى الآن، كما تم تسليم ٤٨ سماعة طبية لعدد من الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك ٩ دراجات بخارية، و٢٨ كرسي متحرك، و١٢٠ طرف صناعي تم تسليمهم خلال عام، و١٦ عكاز، و١٣٠ عصا بيضاء، وأنه تم تسليم ٢٢ جهاز لاب توب، لافتًا أن هناك ٩ حضانات مرخصة للأطفال ذوي الإعاقة يستفاد منها ألف طفل.

وقال الدكتور ياسر محمود محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، هناك ١١ مدرسة تربية خاصة في المحافظة، وإجمالي عدد التلاميذ من ذوي الإعاقة الملتحقين بها يبلغ ٣٣٠٠ تلميذ، وهناك ٦ آلاف طالب دمج في مدارس المحافظة، وهناك ٩ غرف مصادر.

وأوضح "وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج" خلال كلمته في الورشة، أن الالتحاق بمدارس التربية الخاصة بالمجان، وهناك وجبات وزي رياضي توزع عليهم بالمجان، وكذلك الكتب الدراسية، لافتًا أن هناك تدريبات مهنية كنشاط الملابس الجاهزة والسمكرة.

وأشار إلى أن هناك برامج ترفيهية وثقافية للموهوبين، وهناك متخصصين في لغة الإشارة وكذلك أخصائيين نفسيين، مضيفًا أن نظام وضع الامتحانات يختلف بإختلاف إعاقة الشخص وقدرته على التحصيل والاستيعاب، وأن الشهادات التي تتيحها المديرية شهادة الإعدادية المهنية للصم، والتلمذة الصناعية، والدبلوم الصناعي للصم.

ومن ناحية أخرى قال الدكتور أحمد حسن، وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، خلال كلمته في الورشة، أن هناك مبادرات رئيسية هدفها الكشف المبكر عن الإعاقة كمبادرة الكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع والإعتلال الكلوي، لافتّا أن هناك مركز علاج طبيعي بوحدة سفلاق تابعة لإدارة ساقلتة، وهناك شباك خاصة بهم، هناك ٣ منافذ للكشف الطبي لراغبي الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة في فروع المحافظة، و إن إجمالي عدد المترددين في المحافظة على القومسيون الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة بلغ ٢١٠ ألف، وبطاقة كرامة ١٨٢ ألف، والسيارات المجهزة ١٨ ألف.

فيما أوضح محمد جمال، مدير عام رعاية الطلاب بمنطقة سوهاج الازهرية، إن المنطقة الأزهرية تعمل على توفير الأجهزة التعويضية للطلاب من ذوي الإعاقة، فقد تم تقديم هذه الأجهزة بقية بلغت ١٠٠ ألف جنيه العام الماضي، و٤١ ألف خلال العام الجاري، لافتًا أن هناك صندوق تعاون للطلاب من ذوي الإعاقة بمنطقة سوهاج الأزهرية، مشيراً إلى أن عدد الطلاب من ذوي الإعاقة في الأزهر الشريف بالمحافظة فئة الإعاقة البصرية يبلغ ١٠٣، والحركية ٨٤ ، والذهنية ١٣.

كما أكد أحمد محمود، مدير فرع ثقافة سوهاج، أن فرع ثقافة سوهاج يولي اهتمامًا خاصًا بملف ذوي الإعاقة، وهناك تدريبات مهنية على التطريز والخرز، وأن هناك فرقة إنشاد ديني بالمحافظة، وورش عمل تتم داخل فرع الثقافة، ومؤتمر تمكين سنوي يتم تنظيمه داخل الفرع.

وقالت إيمان السيد، مدير إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، أن المديرية عملت على تعيين ٣٦٦ شخص من ذوي الإعاقة داخل محافظة سوهاج، لافتة أن هناك ٣ مراكز تدريب بالمديرية، و١٢ مركز للتدريب على الحرف التي يحتاجها سوق العمل، وتقوم المديرية بإستمرار بحملات تفتيش على شركات القطاع العام والخاص للتأكد من استيفاء نسبة ال ٥٪ في تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تقوم المديرية بتنظيم ندوات توعية وورش عمل متنوعة.

ومن جهتها قالت سهام محمد، مدير عام إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، إن الإدارة عملت على توفير آلات كاتبة بطريقة برايل، والتدريبات عليها، كما وفرت مكتبة صوتية في جميع المواد للطلاب من ذوي الإعاقة الذهنية.

حضر الورشة التي ادارتها أسماء أبو سريع، منسق عام مبادرة "أسرتي قوتي" بالمجلس، الدكتور محمد عبد الهادي مدير عام مكتب محافظ سوهاج، والدكتور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بمحافظة سوهاج، والدكتور ياسر محمود محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، بالإضافة إلى الدكتور أحمد حسن وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، ومحمد جمال مدير عام رعاية الطلاب بمنطقة سوهاج الازهرية، وأحمد محمود مدير فرع ثقافة سوهاج، وإيمان السيد مدير إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، ومن جانب المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة محمد سري، المنسق الإعلامي للمجلس، ومحمد شوقي المنسق المالي والإداري للمبادرة، ومحمد محمود عبد الحميد من التنفيذيين بالمجلس، ونعيمة عبد الرحيم من إدارة خدمة المواطنين بالمجلس.

يذكر أيضاً أن المبادرة القومية "أسرتي قوتي" ستستمر حتى عام 2025، وتستهدف توعية وتمكين ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم على مستوى محافظات الجمهورية من خلال الفعاليات وورش العمل وندوات التوعية لهذه الأسر، وتعتمد المبادرة على محورين المحور الأول تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على تزويدهم بالمعرفة والمعلومات، بالإضافة إلى توعيتهم بحقوقهم المنصوص عليها في القانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨، وتعريفهم بإجراءات تلقي الخدمات من كافة الجهات التي تعمل على تقديمها، والمحور الثاني يعتمد على الدعم النفسي والإرشاد الأسري الذي يتم من خلال الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين.

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