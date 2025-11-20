استعدادات أقباط مصر لبدء صوم الميلاد المجيد .. رحلة روحانية

تستعد، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لبدء صوم الميلاد المجيد يوم 25 نوفمبر الجاري، وهو أحد أهم الأصوام المحببة لدى الأقباط، إذ يمتد لمدة 43 يوما حتى عيد الميلاد المجيد الذي تحتفل به الكنيسة في 7 يناير.

صوم الميلاد المجيد

ويعد هذا الصوم من الأصوام ذات الطابع الروحي العميق، حيث يتهيأ المؤمنون خلاله بالصلاة والصوم وأعمال المحبة لاستقبال ميلاد السيد المسيح له كل المجد.

ويصنف صوم الميلاد من اصوام الدرجة الثانية في الكنيسة، ويسمح خلاله بتناول الأسماك في أغلب الأيام، معادا يومي أربع وجمعة، مع الامتناع عن كل الأطعمة الحيوانية.

سهرات كيهك الروحانية

كما يحمل هذا الصوم بعدا رمزيا هاما، إذ تُضاف ثلاثة أيام إلى الأربعين يوما تذكارا لمعجزة نقل جبل المقطم في عهد البابا إبرآم بن زرعة.

وخلال هذه الفترة، تشهد الكنائس زيادة في القداسات اليومية والصلوات، خاصة مع دخول شهر كيهك الذي تُقام فيه السهرات الكيهكية المعروفة بترانيمها وتمجيداتها الموجهة للسيدة العذراء.

ويُعتبر صوم الميلاد زمنا مميزا للتوبة والتجدد الروحي، استعدادا لعيد الميلاد المجيد.