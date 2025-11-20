مودرن سبورت يفتتح فرع الشارقة بالإمارات

افتتح دكتور وليد دعبس، رئيس نادي مودرن سبورت دبي، المقر الجديد للنادي في إمارة الشارقة، وذلك خلال احتفال رسمي شهد حضور محمد جمعة بن هندي رئيس نادي الشارقة الإماراتي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، في خطوة تؤكد التوسع المستمر للنادي وتعزيز حضوره داخل دولة الإمارات.

ويأتي افتتاح المقر الجديد ضمن خطة مودرن سبورت لتطوير منظومة العمل الرياضي داخل الإمارات، وتوفير بيئة تدريبية احترافية للمواهب الشابة.

وخلال جولة الافتتاح، أشاد رئيس نادي الشارقة بالمقر الجديد وبحجم الجهد المبذول في تجهيزه، مؤكدًا أن مستوى التنظيم والتجهيزات يعكس رؤية احترافية وحرصًا على تقديم منظومة متكاملة تخدم اللاعبين والأجهزة الفنية والرياضية الاماراتية .

كما أعرب عن سعادته بوجود مودرن سبورت في الشارقة، معتبرًا أن التعاون بين الناديين سيكون خطوة مهمة في دعم وتطوير كرة القدم في المنطقة.

من جانبه، أكد دكتور وليد دعبس أن افتتاح مقر الشارقة يمثل محطة رئيسية ضمن خطة الانتشار الإقليمي للنادي، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد شراكات وبرامج تطوير مشتركة مع المؤسسات الرياضية الإماراتية، بما يعزز تبادل الخبرات ويرفع مستوى العمل الرياضي على الجانبين.

ويعد هذا الافتتاح استمرارًا لسلسلة توسعات مودرن سبورت، بهدف بناء منظومة احترافية حديثة تمتد داخل الإمارات وتخدم كرة القدم في مصر والمنطقة العربية والأفريقية و الأوروبية .