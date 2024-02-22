مصطفى بكري: مصر قدمت أدلة على عدم قانونية تواجد الاحتلال بالأراضي الفلسطينية

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية قدمت أدلة على عدم قانونية الاحتلال للتواجد في الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى التنديد بالتمييز العنصري ضد الفلسطينيين.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إنه لا يمكن أن ندين المقاومة الفلسطينية أو من يساندها، “نحن مع المقاومة الفلسطينية أيا كانت التحفظات”.

التغيير الديموجرافي للأراضي الفلسطينية

وتابع مصطفى بكري، أن مصر أكدت أن القانون الدولي يجرم عملية الاستيطان في الأرضي المحتلة، إضافة إلى تعمد إسرائيل للتغيير الديموجرافي للأراضي الفلسطينية.

