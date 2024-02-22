جيش الاحتلال الإسرائيلي يدمر مقر إقامة ياسر عرفات السابق في غزة

في تطور جديد أورده موقع واي نت العبري، هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي مقر إقامة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في قلب مدينة غزة، شمال قطاع غزة، وكان المنزل في السابق مملوكًا لصندوق الاستثمار الفلسطيني، وكان رمزًا لإرث عرفات والنضال الفلسطيني.

ووصفت وكالة الأناضول تفاصيل الدمار، ووصفت المنزل بأنه عبارة عن هيكل خرساني مشوه تزين جدرانه صور الرئيس الراحل، وسجلت هذه الصور مراحل مختلفة من حياة عرفات، إلى جانب صور ابنته زهوة، ملتقطة لحظات من طفولتها.

امتد الدمار الذي أحدثه الجيش الإسرائيلي إلى المساحة الشخصية لعرفات، بما في ذلك غرفة نومه، التي كانت تحتوي ذات يوم على أثاث متواضع، وصورة لابنته زهوة، وخزانة تحتوي على متعلقاته، بما في ذلك الزي العسكري الذي كان يرتديه، ويمثل هدم هذا الموقع التاريخي خسارة فادحة للفلسطينيين ومحوًا رمزيًا لوجود عرفات الفعلي في غزة.

توفي ياسر عرفات عام 2004 عن عمر يناهز 75 عامًا في مستشفى كلامار العسكري في باريس بفرنسا. ولا تزال وفاته موضع خلاف، حيث يزعم الفلسطينيون أنه تم تسميمه على يد القوات الإسرائيلية، مما يدحض المزاعم حول وفاته الطبيعية.