أسرة نافالني: الكرملين يهدد بترك جثته تتعفن ما لم يتم دفنه سرا

تواجه السلطات الروسية مزاعم بالإكراه والسرية المحيطة بالتعامل مع جثة الناشط المعارض أليكسي نافالني. وتؤكد عائلة نافالني أن المسؤولين يصرون على دفنه سرا ويهددون بترك جثته تتحلل إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم.

وبحسب ما نقلته فاينانشال تايمز عن والدة نافالني، ليودميلا نافالني، فقد اشترط المسؤولون في سالخارد، حيث يُحتجز جثمانه، أنهم لن يطلقوا سراحه إلا لدفنه دون جنازة. وفي بيان بالفيديو نشرته على الإنترنت، أعربت نافالنايا عن رفضها الامتثال لهذه الشروط، مشيرة إلى أنها غير مستعدة لدفن ابنها سرا.

وقد قوبلت وفاة نافالني، التي نسبتها السلطات الروسية رسميًا إلى "أسباب طبيعية"، بتشكك من قبل زوجته وحلفائه والمراقبين الدوليين. واتهمت زوجته وأنصاره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإصدار الأمر بقتله، زاعمين احتمال تسميمه بمادة نوفيتشوك، وهو غاز أعصاب استخدم سابقًا ضد نافالني في عام 2020.

وعلى الرغم من الادعاءات بوجود أسباب طبيعية في شهادة وفاة نافالني، يصر نافالنايا على أن المسؤولين هددوا بالسماح لجثته بالتحلل ما لم يتم تلبية مطلبهم بدفنه سرا. وتشير إلى أن هذه الخطوة هي جهد يوجهه الكرملين لمنع التعبير العلني عن الحزن والحد من التدقيق في وفاة نافالني.

وتوفي نافالني، أبرز منتقدي بوتين، يوم الجمعة الماضي عن عمر يناهز 47 عاما في مستعمرة جزائية شديدة الحراسة في خارب. ولا تزال الظروف المحيطة بوفاته يكتنفها الغموض، حيث تقدم السلطات الروسية معلومات محدودة للجمهور.

وأثارت وفاة نافالني احتجاجات على مستوى البلاد في روسيا، حيث تم اعتقال المئات عندما تجمع الناس لتكريم شخصية المعارضة. وعلى الرغم من الاحتجاج، لم يعلق بوتين علانية على وفاة نافالني.

ومع استمرار عائلة نافالني في المطالبة بالشفافية والمساءلة، لم يرد الكرملين والمحققون الروس بعد على الاتهامات التي وجهها نافالنايا.