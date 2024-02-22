عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يوسف زيدان: القول المطلق بأن الديمقراطية سبيل التقدم يحتاج إلى مراجعة.. فيديو

يوسف زيدان
يوسف زيدان

انتقد الكاتب والمفكر والأديب والدكتور يوسف زيدان، حكم المماليك، قائلا: "حكمونا 500 أو 600 سنة، ولم يكونوا إلا بلطجية، وفي هذه السنوات كانت أوروبا تصنع النهضة الحديثة".

txt

يوسف زيدان يروي بداية تكوينه الفكري: قرأت كتبا أكبر من سني.. فيديو

txt

أحمد بلبولة: يوسف زيدان حالفه الحظ في رواية "عزازيل"

وأضاف "زيدان"، خلال حواره ببرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»: "بالنسبة إلى النهضة الحديثة، فإن أوروبا تاريخها معروف من العصور الوسطى إلى النهضة ثم عصر العقل وديكارت، وإن حسبنا عدد الأشخاص الذين غيروا تاريخ ومسار قارة أوروبا التي غيرت تاريخ ومسار العالم سنجد أنهم ما بين 120 إلى 150 شخص مثل هيجل وديكارت".

 

وتابع، أن القول المطلق بأن الديموقراطية سبيل التقدم يحتاج إلى مراجعة: "وبالتالي، فإن الفكرة الوهمية بان الجماهير هي التي تحرك الأحداث فكرة مخادعة جدا ويلحق بها أفكار أخرى مثل الديموقراطية هي الطريق الوحيد للتقدم .. الطريق إلى ماذا؟ أرى أن هذا حديث ذو شجون، فأول مرة نسمع بهذا المصطلح في التاريخ كانت في كتاب الجمهورية لأفلاطون، ولعلنا نذكر أن أفلاطون قال في هذا الكتاب إن الديموقراطية هي أسوأ أنظمة الحكم لأنها تجعل القرار يتخذ على الغوغاء، بالإضافة إلى نتائجها العملية، فالديموقراطية الاثينية هي التي قتلت سقراط، والديموقراطية الحديثة جاءت لنا بهتلر ومحمد مرسي".

يوسف زيدان الإعلامي الدكتور محمد الباز الدكتور يوسف زيدان الدكتور محمد الباز العصور الوسطى النهضة الحديثة برنامج الشاهد دكتور محمد الباز قناة إكسترا نيوز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الكهرباء بعد إعلان الحكومة وقف تخفيف الأحمال في رمضان

السيسي يصدق على تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية

هل يتسبب انتقال ثلاثي الزمالك إلى بيراميدز في ورطة لمجلس حسين لبيب؟

مصر للطيران تصدر بيانا بشأن اصطدام طائرة بعثة الأهلي في غانا

وداعا هاني الناظر.. السبب الحقيقي وراء وفاته

عهد جديد للمنتخب| عودة 3 محترفين مستبعدين بقرار حاسم من حسام حسن

الكيانات الكبرى| مصر تحصد ثمار صفقة تاريخية.. دولارات وفرص عمل

وفاة هاني الناظر بعد صراع مع المرض

ترشيحاتنا

صراع سعودي قطري على المصري.. محمد صلاح يقترب من هذا النادي الموسم الجديد

رضا حجازي رئيسًا لـ امتحانات الثانوية العامة 2024|قرارات عاجلة من التعليم الآن

توقعات الطقس.. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار ورياح على هذه المناطق

لعنة الفراعنة.. زاهي حواس يكشف تفاصيل مرضه

أقوى موبايل سامسونج للشباب بسعر مناسب

دوري أبطال إفريقيا| وسام أبو علي: أحلم بالتتويج بجميع البطولات مع الأهلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيب: الذكاء الاصطناعي في الطب يقوم على تغذيته بالمعلومات حول التخصصات والأمراض

شكلها تغير.. يسرا تثير الجدل بأحدث إطلالة

هل يتسبب انتقال ثلاثي الزمالك إلى بيراميدز في ورطة لمجلس حسين لبيب؟

قمر وجميلة.. فاطمة ابنة محمد حماقي تشعل السوشيال ميديا بهذه الصور

فيديو

وفاة هاني الناظر.. رحلة عطاء لم تنته والحزن يسيطر على الجميع

أرفض العمل مع روجينا.. هبة حسن تكشف أسباب تأخر مسيرتها الفنية

قفل اللعبة.. رامز جلال يستضيف نجوما جددا في برنامجه هذا العام

بلوجر مصرية شهيرة تشارك متابعيها لقطات لمنزلها بعد تعرضه للحريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ