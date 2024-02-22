عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يوسف زيدان: الديمقراطية الحديثة هي من أتت بـ هتلر

يوسف زيدان
يوسف زيدان

قال الكاتب يوسف زيدان، إن الديمقراطية في بلادنا، كنا سمعنا عنها لأول مرة في كتاب لأفلاطون، اسمه الجمهورية، وهو أول نص في فلسفة السياسة في التاريخ الإنساني، قال إن الديمقراطية أسوأ أنظمة الحكم.

txt

يوسف زيدان يروي بداية تكوينه الفكري: قرأت كتبا أكبر من سني.. فيديو

txt

أحمد بلبولة: يوسف زيدان حالفه الحظ في رواية "عزازيل"


وأضاف زيدان خلال حواره ببرنامج «الشاهد» مع الإعلامى محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»،: "لأنها تجعل القرار يتخذ على يد الغوغاء وبلغة أفلاطون "الديماجوجين"، بالإضافة إلى نتائج العملية لأن الديمقراطية الأثينية هي من قتلت سقراط ولان الديمقراطية الحديثة هي من أتت بهتلر ".

وتابع: "وبالتالي القول المطلق بأن الديمقراطية هي السبيل يحتاج مراجعة، ولكن سألتني عن رأيي أن أنسب نظام لهذه المنطقة من العالم هو النظام الذي يسمى في فلسفة السياسة اليونانية النظام الأولجراكي وبالعربي "الصفوة" وليس "أهل الحل والعقد".

وواصل: "كلمة أهل الحل والعقد هو مفهوم وهمي، اقترح دينيا، والناس تداولته ويعود لأهل الحل والعقد، انا بدور عليهم في التاريخ مش بلاقيهم".

يوسف زيدان الإعلامي الدكتور محمد الباز الدكتور محمد الباز الدكتور يوسف زيدان الديمقراطية إكسترا نيوز برنامج الشاهد قناة إكسترا نيوز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الكهرباء بعد إعلان الحكومة وقف تخفيف الأحمال في رمضان

السيسي يصدق على تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية

هل يتسبب انتقال ثلاثي الزمالك إلى بيراميدز في ورطة لمجلس حسين لبيب؟

مصر للطيران تصدر بيانا بشأن اصطدام طائرة بعثة الأهلي في غانا

وداعا هاني الناظر.. السبب الحقيقي وراء وفاته

عهد جديد للمنتخب| عودة 3 محترفين مستبعدين بقرار حاسم من حسام حسن

الكيانات الكبرى| مصر تحصد ثمار صفقة تاريخية.. دولارات وفرص عمل

وفاة هاني الناظر بعد صراع مع المرض

ترشيحاتنا

أفضل موبايل شاومي الشباب بسعر 5000 جنيه

شروط استحقاق المتعة في القانون.. مستشارك القانوني

الأعلى في مصر| شهادات بعائد يصل لــ 30%.. الشراء يبدأ من يوم الأحد المقبل

جيلي GX3 PRO "كسر زيرو" 2024 .. أرخص من سعرها الرسمي

موازنة البرلمان: 10 مليارات دولار كافية لحل أزمة فجوة سعر الصرف

صراع سعودي قطري على المصري.. محمد صلاح يقترب من هذا النادي الموسم الجديد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيب: الذكاء الاصطناعي في الطب يقوم على تغذيته بالمعلومات حول التخصصات والأمراض

شكلها تغير.. يسرا تثير الجدل بأحدث إطلالة

هل يتسبب انتقال ثلاثي الزمالك إلى بيراميدز في ورطة لمجلس حسين لبيب؟

قمر وجميلة.. فاطمة ابنة محمد حماقي تشعل السوشيال ميديا بهذه الصور

فيديو

وفاة هاني الناظر.. رحلة عطاء لم تنته والحزن يسيطر على الجميع

أرفض العمل مع روجينا.. هبة حسن تكشف أسباب تأخر مسيرتها الفنية

قفل اللعبة.. رامز جلال يستضيف نجوما جددا في برنامجه هذا العام

بلوجر مصرية شهيرة تشارك متابعيها لقطات لمنزلها بعد تعرضه للحريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ