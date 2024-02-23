بعد الإعلان عنها رسميا.. تعرف على طريقة التقدم لوظائف المترو 2024

وظائف مترو الأنفاق 2024

أعلنت شركة آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو عن حاجتها لتوظيف عدد من موظفي بيع التذاكر بالمحطات القريبة من مناطق بولاق الدكرور، جامعة القاهرة، التوفيقية، وادي النيل، جامعة الدول للعمل بقسم خدمة العملاء بالخط الأخضر الثالث للمترو.

وقالت الشركة: " إذا كنت من حديثي التخرج أو لديك خبرة في مجال المبيعات وخدمة العملاء ومهارة التعامل مع الجمهور، يمكنك التقديم على الرابط التالي:

https://www.mobilitycairo.com/csjobs"

وأوضحت أنه يشترط إتمام التعليم فوق المتوسط وألا يزيد عمر المتقدم للوظيفة عن 40 سنة.



ويفضل للمتقدمين بطلب التوظيف بمحطات بولاق الدكرور وجامعة القاهرة أن يكونوا من سكان تلك المناطق. بحسب الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو.