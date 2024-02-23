يوتيوبر أمريكية شهيرة تثير ضجة عبر السوشيال بسبب تعذيب أطفالها

فضيحة كبرى تواجهها صانعة محتوى على يوتيوب حاليًا، ذلك بعدما قد تلقت أحكامًا بالسجن وذلك على خلفية القيام بأساءت معاملة أطفالها وذلك بشكل مروع، وذلك في حين أنها قد تخصصت في القيام بتقديم مقاطع الفيديو والتي تلقي فيها بالنصائح للأمهات وذلك حول تربية أطفالهن!

وفقا لصحيفة مترو، فقد حُكم تم الحكم على روبي فرانكي وشريكتها التجارية السابقة، جودي هيلدبراندت، وذلك بأربعة أحكام متتالية بالسجن، وذلك لمدة تتراوح بين حوالي سنة و15 سنة، وذلك بعد اعترافهما كليهما بإساءة معاملة اثنين من أطفال فرانكي الستة.

وقد اعترفت فرانكي بأنها قد نفذت العديد من الانتهاكات القاسية وذلك ضد طفليها الأصغر سنًا، وذلك لأنها كانت مقتنعة بأنهما يحتاجان للعقاب.

وأضاف التقرير أن فرانكي قد اعتادت على إجبار طفليها على القيام بالعمل في الخارج لفترة طويلة، ما أدى إلى إصابة بشرتهما بالحروق. كما أنها حرمت الطفلين وذلك من الطعام والماء، وارتياد المدرسة، ومن استخدام الأجهزة الإلكترونية.

وبحسب اعترافات فرانكي، فإن الطفلين كلايهما قد تعرضا للإصابة وذلك بجروح في كلا من الكاحلين والمعصمين، وذلك جراء ربطهما بالحبال والأصفاد وذلك في الكثير من الأحيان فقد اعترفت أيضًا بركل طفليها وذلك بحذائها، ووضع رأسيهما تحت الماء، وتكميمهما.